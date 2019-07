El Ayuntamiento de Logroño acoge 'El Mundo Fluye: dos miradas sobre una misma realidad'

Publicado 03/07/2019 17:45:43 CET

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge desde este jueves, 4 de julio, hasta el próximo 25 de agosto, 'El mundo fluye: Dos miradas sobre una misma realidad', una muestra organizada por Fundación ONCE con el objetivo de difundir la obra de artistas con discapacidad entre expertos en arte.

La exposición, que ha recorrido ya varias localidades españolas, se presenta mañana en rueda de prensa a las 11,30 horas, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, situado en la Avenida de la Paz número 11 de la capital riojana. Está previsto que el acto cuente con la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño; Sara Gimeno, delegada territorial de la ONCE en La Rioja; Juan Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la misma comunidad, y Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, que será la encargada de enseñar la muestra a los asistentes.

Con esta exposición, Fundación ONCE pretende divulgar la obra de artistas con discapacidad entre las personas relacionadas profesionalmente con el mundo del Arte o que no han tenido la oportunidad de visitar la Bienal de Arte Contemporáneo que organiza la entidad. Así, la muestra, accesible, está integrada por una treintena de obras de otros tantos artistas, presentes en las siete ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebradas hasta el momento.

Está formada por obras de creadores con algún tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y enfermedad mental) o de artistas que, sin tener discapacidad, la utilizan como tema de inspiración.

Entre los creadores nacionales destaca la presencia de Carme Ollé, una veterana fotógrafa con discapacidad visual y más de 150 exposiciones en su trayectoria. En esta muestra expone la obra 'Jaque Mate', que simboliza la relación entre la naturaleza y la mujer.

La selección de los artistas presenta al espectador la multiplicidad de puntos de vista en la interpretación de la discapacidad y está compuesta por una treintena de obras de otros tantos creadores, varios con discapacidad, que la utilizan como fuente de inspiración. De este matiz surge el subtítulo dos miradas sobre una misma realidad.

Así, los visitantes podrán disfrutar de una exposición que ya ha recorrido ciudades como Barcelona, Alicante, San Sebastián, A Coruña, Badajoz, Vigo, Cartagena, Granada, Guadalajara, Burgos, Jaén, Toledo, Málaga, Ciudad Real, Villajoyosa, Murcia o Segovia, y que muestra una selección de obras de artistas de reconocido prestigio, como Ángel Baltasar, Pete Eckert o Dan Miller, entre muchos otros, que ofrecen un discurso estético plural y sensible.