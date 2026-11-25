Cementerio de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto para la realización de varias reformas en el cementerio municipal de la ciudad, así como la licitación de los trabajos por un importe máximo de 200.000 euros (IVA incluido).

Como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, "las obras, que se pondrán en marcha el próximo mes de enero, tendrán una duración estimada de seis meses y contemplan diferentes actuaciones en los siguientes espacios".

En concreto, los trabajos se realizarán en:

Dependencias de los Hermanos Fossores: renovación de instalación eléctrica, mejoras en la instalación de calefacción, reforma de espacios de aseo, instalación de ventanas de vidrios dobles o reforma de la zona lavandería.

Capilla: renovación de la instalación eléctrica, tratamiento de humedades y trabajos de pintura.

Crematorio: renovación del pavimento en zonas de despedida y acceso hornos, instalación de climatización en la sala introducción y refuerzo de ventilación en zona hornos.

Vestuarios de operarios municipales: redistribución de aseo accesible para su uso independiente, renovación de la ventilación de tejado y subsanación de filtraciones de agua.

Grupo San Carlos: renovación impermeabilización cubierta edificio osarios.

Grupos San Gabriel, San Rafael y San Antonio: arreglo de filtraciones a bajo-rasante renovando los pavimentos de baldosa por hormigón impreso.

Actuaciones variadas en materia de pavimentaciones y aceras que se ven afectadas, principalmente, por el efecto de las raíces arbóreas.

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el suministro y plantación de arbolado en alcorques y zonas verdes de la ciudad a la empresa Perica Obras y Servicios, S.A. de 172.240,64 euros (IVA incluido).

Concretamente, serán más de 600 los árboles correspondientes a distintas especies (ligustrum japonicum, celtis australis, sophora japónica, tilia platyphyllos y hasta unas 40 variedades distintas) que se plantarán en distintas zonas de la ciudad.

Esta actuación forma parte de la estrategia 'Logroño Circular', que apuesta por el marco 3-30-300, es decir, 3 árboles por ciudadano, un dosel vegetal del 30% y que todo logroñés tenga un espacio natural a no más de 300 metros.

NUEVO SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.

Con el objetivo de mejorar los sistemas de climatización y su eficacia en los espacios públicos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para las obras de instalación de un nuevo sistema de climatización en la escuela infantil de primer ciclo Casa Cuna a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. por un importe de 112.878.30 euros (IVA incluido).