El Ayuntamiento de Logroño adjudica 8 inmuebles en el Casco Antiguo por más de 417.000 euros

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado 8 inmuebles en el Casco Antiguo por más de 417.000 euros, según ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, recordando que el Consistorio está

desarrollando desde febrero de 2024 un Plan Municipal de Vivienda con el objetivo de movilizar 400 viviendas en la ciudad.

Una de las líneas de actuación en las que se articula el mismo es la enajenación de inmuebles en el Centro Histórico, "eje en el que ya se realizó una primera enajenación que permitió la adquisición de siete inmuebles que se han de destinar a vivienda".

En este sentido, el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio un proceso de licitación para nueve inmuebles de propiedad municipal en el centro histórico de la ciudad (calles Albornoz, Carnicerías, Marqués de San Nicolás, Rodríguez Paterna, Portales y avenida de Viana).

Tras la evaluación de las 38 propuestas recibidas, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado las siguientes ocho propiedades por un total de 417.470,37 euros:

Lote 1 (c/ Albornoz, 10, 2.º): 77.494,99 euros.

Lote 2 (c/ Albornoz, 10, 3.º): 78.309,99 euros.

Lote 3 (c/ Carnicerías, 17, 2.º): 25.543,33 euros.

Lote 4 (c/ Carnicerías, 17, 3.º): 25.275 euros.

Lote 5 (avda. de Viana, 10, 1.º): 38.001 euros.

Lote 7 (c/ Marqués de San Nicolás, 68, 4.1, puerta 8): 28.894,06 euros.

Lote 8 (c/ Rodríguez Paterna, 33, 4.º): 3.501 euros.

Lote 9 (c/ Portales, 4, 1.º): 140.451 euros.

NUEVAS NOMENCLATURAS DE CALLES DE LA CIUDAD

Por otra parte, Sanz ha apuntado que el desarrollo urbanístico en torno a la avenida de Burgos, que dará continuidad a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, continúa avanzando en su tramitación administrativa.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la denominación de nuevos viales y espacios públicos, así como la modificación de los nombres de los siguientes trazados incluidos en la Unidad de Ejecución N07.10 'Río San Miguel' del Plan General Municipal, que serán dedicados al mujeres de Logroño y La Rioja que han sido relevantes en diferentes ámbitos.

Por ello, para continuar con la misma temática en este entorno, y tras realizar consulta al Conservatorio Municipal de Música de Logroño y a los cronistas oficiales de la ciudad, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las siguientes denominaciones:

Paseo Lucrecia Arana: desde el límite de la U.E. N07.10 'Río San Miguel' hasta la intersección de las calles Enrique Granados y Joaquín Turina. Lucrecia López de Arana Fernández, conocida como Lucrecia Arana (Haro, 1867 - Madrid, 1927), fue una cantante zarzuelista conocida por su voz tiplecontralto. Nacida en Haro, se formó en el conservatorio de Madrid e interpretó una amplia variedad de papeles, desde la comedia hasta la tragedia.

Calle Lola Rodríguez Aragón: vial paralelo a la avenida Burgos que discurre desde el punto dónde la calle Joaquín Turina hace un giro de noventa grados hasta el final de la UE N07.10 'Río San Miguel'. Lola Rodríguez Aragón (Logroño 1910 - Pamplona 1984) fue una soprano discípula de Elisabeth Schumann. Empezó a actuar muy joven en París junto con el compositor Joaquín Turina. Interpretó a Mozart, Schubert, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo y otros grandes compositores.

Calle Eulalia Uliverri: vial que discurre entre la avenida Burgos y la calle Lola Rodríguez Aragón, en paralelo a la calle Damián Forment. Eulalia Uliverri (Logroño 1878 -), conocida en la ciudad como Benigna, comenzó con el canto y el teatro en Logroño siendo una niña, actuando en escenarios como el Círculo Logroñés en 1883 y en actos benéficos por desastres naturales (1891) como el de Almería y Consuegra. Sin embargo, su auténtica carrera la realizó en Madrid, actuando y dirigiendo el Teatro Martín junto a su hermano.

Parque El Arco: zona verde delimitada por la calle Lola Rodríguez Aragón, la calle Damián Forment, U.E. N07.10 'Río San Miguel', la U.E. N08.5 'Prado Viejo I' y el límite del plan parcial El Arco.

Además, se realizan las siguientes modificaciones en los viales resultantes de la Unidad de Ejecución N07.10 'Río San Miguel' y la ampliación del trazado de las calles Enrique Granados y Joaquín Turina, así como a la prolongación de la calle Damián Forment tal y como se detalla a continuación:

Calle Enrique Granados: vial paralelo a avenida de Burgos, al sur de ésta. Desde el extremo del plan parcial El Arco al oeste, prolongándose hasta el paseo Lucrecia Arana, haciendo en este punto un giro de noventa grados hacia el noroeste para encontrarse con la avenida Burgos.

Calle Joaquín Turina: vial paralelo a la calle Enrique Granados al sur de ésta. Desde el extremo del plan parcial El Arco al oeste prolongándose hasta la calle Lola Rodríguez Aragón, haciendo en este punto un giro de noventa grados hacia el noroeste y encontrarse con la calle Enrique Granados.

Calle Damián Forment: vial que discurre entre la avenida de Burgos y el parque El Arco, paralelo a la calle Eulalia Uliverri.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO RETECH

Por otra parte, Sanz ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja firmaron en noviembre del año pasado un convenio para impulsar el proyecto Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma virtual de integración de datos y gestión de servicios municipales, de manera que sea ésta la que, autónomamente o con la mínima intervención humana posible, gestione en tiempo real y de forma articulada determinados servicios de la ciudad (como el riego de zonas verdes, la gestión del flujo de movilidad, del ciclo del agua o de diferentes procesos administrativos), y genere alertas tempranas de fallos en los servicios, que puedan ser valoradas por los técnicos del Ayuntamiento, para actuar a tiempo.

Además, permitirá crear una réplica digital de precisión que permitirá realizar simulaciones sobre los efectos que tendría en la ciudad cualquier condicionante externo que se quiera aplicar; convirtiendo el gemelo digital en un banco de pruebas.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adenda al convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja, dotado con 5,9 millones de euros, por la que el plazo de ejecución del Proyecto Retech de Gemelos Digitales, que finaliza el 31 de diciembre de este año, se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2026.

KITS DE DETECCIÓN DE DROGAS PARA LA POLICÍA LOCAL

Además, Sanz ha indicado que con el objetivo de continuar realizando e intensificar los controles de detección de drogas y su posterior análisis por parte de los agentes de Policía Local, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado dos contratos por una cuantía total de 50.266,67 euros (IVA incluido).

El primer, que supone el suministro de productos para la detección del consumo de sustancias estupefacientes, ha sido adjudicado a la empresa Saborit Internacional, S.L. por 21.666,67 euros (IVA incluido), desglosados en tres anualidades (de 2026 a 2028).

El segundo contrato se centra en el servicio de analítica en laboratorio y ha sido adjudicado a Cerba Internacional, S.A.E. por 28.600 euros (IVA incluido), también desglosados en tres anualidades (del año 2026 al 2030).

PREMIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Finalmente, la portavoz ha informado que el Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Cultura, convocó el pasado mes de julio la quinta edición de los Premios de Creación Artística, destinados a producciones nuevas, originales e inéditas de las artes literarias, escénicas, plásticas, musicales y audiovisuales. Dotados con una cuantía total de 30.000 euros, repartidos entre seis premios de 5.000 euros cada uno, gratificación compatible con otras ayudas o galardones.