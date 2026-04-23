El Ayuntamiento de Logroño celebra este viernes el pleno extraordinario sobre vivienda solicitado por el PSOE

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebrará este viernes, 24 de abril, a partir de las 11,30 horas, el pleno extraordinario sobre la situación de la vivienda en la ciudad, solicitado la semana pasada por el Grupo Municipal Socialista.

Una sesión, recuerdan desde el PSOE, "para pedir al Gobierno de Escobar, entre otros asuntos, la aprobación de un Plan de Vivienda que hoy no existe y la presentación de 28 medidas que tienen como objeto actuar con urgencia y planificación, para garantizar el derecho a la vivienda y construir una ciudad más justa y accesible".

"Y es que la vivienda es hoy el principal problema de los españoles y especialmente de nuestros jóvenes que ven como suben los precios tanto de compra como de alquiler", argumentan.

Así, señalan los socialistas que "en La Rioja, el precio del metro cuadrado ha subido más de un 13 por ciento en solo un año superando ya los 2.000 euros el metro cuadrado de media", una situación que "obliga a muchas familias, especialmente a los jóvenes, a destinar más del 30 por ciento de sus ingresos a la vivienda".

A pesar de todo ello, lamentan, "las actuaciones de Escobar se limitan a la enajenación de parcelas sin control alguno del Patrimonio Municipal de Suelo", al tiempo que critican que "el Gobierno del PP está vendiendo el suelo municipal con el único objetivo de sacar dinero sin control alguno".

"Pero lo más grave -añaden- ha sido la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) provenientes del Patrimonio Municipal de Suelo sin transparencia ni concurrencia ni sorteo ni nada. El Ayuntamiento vende el suelo y se despreocupa de todo".

Por ello, el PSOE "ve necesario establecer normas claras que aseguren la transparencia, la concurrencia y el principio de igualdad". Asimismo, el Grupo Municipal Socialista lamenta "la reducción en más de un 53 por ciento de las ayudas a la rehabilitación de edificios, cuando es más necesario que nunca aumentarlas".

"El PP de Logroño y su alcalde están demostrando su incapacidad en todos los frentes. A todo lo anterior hay que sumar la incapacidad para sacar adelante el Plan General de Logroño, que sigue todavía parado, o el sector de Ramblasque que sigue sin aprobarse", aseguran.

Así, el PSOE propondrá también mañana "el desarrollo de un 'plan puente' que permita la calificación de nuevo suelo residencial, sin tener que esperar a la revisión del Plan General".