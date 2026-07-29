El Ayuntamiento de Logroño reordena su organigrama y crea una nueva Dirección General de Urbanismo y Patrimonio

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LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Logroño lo que supone una reordenación del Área Técnica de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular.

Una serie de cambios que, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, contempla igualmente la modificación puntual de determinados puestos de trabajo adscritos a otras áreas municipales.

En términos generales, la modificación del Área Técnica consiste "en la creación de la Dirección General de Urbanismo y Patrimonio que integrará las competencias de Licencias y Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión Urbanística, Valoraciones y Patrimonio".

Todo ello, "con el objetivo de reforzar la coordinación y especialización de estas materias y lograr una mayor equiparación entre los perfiles jurídicos y técnicos, favoreciendo una organización más equilibrada y garantizando una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los expedientes administrativos".

Por su parte, se mantiene la Dirección General de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda, que, de todas maneras, "verá reforzadas sus funciones de gestión y coordinación de los proyectos municipales, así como las relativas a la elaboración de presupuestos y documentación técnica".

La Dirección General de Medio Ambiente incorporará las competencias en materia de Ciudad Circular, "lo que permitirá una visión más global e integrada de las políticas medioambientales y reforzará la capacidad del Ayuntamiento para impulsar actuaciones avanzadas en materia de sostenibilidad".

Finalmente, la Dirección General de Espacio Público pasará a denominarse Dirección General de Espacio Público e Infraestructura Urbana.

Así, incorporará a su ámbito competencial "la gestión del dominio público y la integración orgánica y funcional del Parque de Servicios, con el propósito de mejorar la coordinación y la eficiencia en la gestión de las infraestructuras y los servicios municipales".