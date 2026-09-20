El Ayuntamiento de Logroño subraya que "la normalidad ha sido la tónica general de la jornada del cohete de San Mateo"

Cohete de San Mateo 2026 en Logroño - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de estas fiestas de San Mateo 2026 han transcurrido con total normalidad, en un día en el que el buen tiempo invitaba a los logroñeses a salir y disfrutar en la calle. El cohete congregó a más de 50.000 personas, 35.000 solo en la Plaza del Ayuntamiento y 15.000 más en los alrededores.

Son algunos de los principales datos que han ofrecido este domingo el concejal de Interior del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, y la concejala de Festejos, Laura Rivas, que han informado en rueda de prensa sobre el balance de la primera jornada de las fiestas de San Mateo 2026.

Iglesias ha destacado que "la normalidad ha sido la tónica general del día, que no ha registrado incidencias graves, aunque sí con un elevado volumen de actividad policial, especialmente en materia de prevención de la seguridad vial".

Por su parte, la edil de Festejos ha subrayado que "la asistencia multitudinaria de los logroñeses y las logroñesas al cohete, con 35.000 personas solo en la plaza del Ayuntamiento y 15.000 en los alrededores, ya anunciaba un día con una respuesta masiva de la ciudanía a todas las actividades de la jornada".

A ello ha unido el "éxito" de otras actividades, como la concentración de gaiteros, el Parrilla o la Casa de Andalucía. Todo, ha resaltado, con un "ambiente maravilloso e inmejorable" en todos los actos de la jornada y con participación también a lo largo del día, incluido el cohete, "como no se había visto en años".

Rivas ha puesto en valor especialmente "la gran afluencia de público al Morrete Fest, que acogió ayer más de 6.000 personas, además de las 30.000 que acudieron al Espacio Peñas 2.0". Una tónica, de afluencia y de ambiente, que la edil ha vaticinado también para la jornada de hoy, en la que ha destacado las Carrozas, el Gran Tardeo en El Espolón, los primeros fuegos artificiales o el concierto de Efecto Pasillo.

"NORMALIDAD" Y "TRANQUILIDAD".

Por su parte, Francisco Iglesias ha detallado los aspectos relacionado con la seguridad, apuntando que, desde las 9 horas de ayer, quedó constituido el CECOPI -"que ha llegado para quedarse en todos los actos multitudinarios"-, contando con Policías Local y Nacional, Protección Civil, SOS Rioja, Cruz Roja o Bomberos, entre otros efectivos.

Este organismo, ha apuntado el edil, estuvo en funcionamiento hasta las 15 horas, "monitorizando en tiempo real" todo lo que ocurría durante el acto del lanzamiento del cohete, contando para ello, además de todo el personal desplegado, "con drones y un helicóptero de Policía Nacional" y con "la puesta en marcha del nuevo sistema de cámaras de seguridad".

Ha concretado que "dentro del efectivo desplegado por la Policía Local de Logroño para este primer día de fiestas, se establecieron siete controles de alcoholemia y drogas, en los que se realizaron 145 pruebas que dieron como resultado ocho alcoholemias de carácter administrativo y cuatro con relevancia penal, aunque sin registro de positivos en drogas".

En cuanto a seguridad ciudadana, la Policía Local intervino en 13 peleas, de las cuales once fueron peleas y dos riñas grupales, aunque no se registraron heridos graves.

Una de estas peleas grupales -"un conato", ha dicho Iglesias- se dio en la zona del cohete, "solventado en un primer momento por la presencia de Protección Civil y luego, ante una posible escalada, con la intervención de 12 agentes de Policía Local que conminaron a estas personas a abanadonar la Plaza", sin que se produjeran más incidentes.

También se llevaron a cabo tres actuaciones relacionadas con tocamientos. Durante la jornada fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas por caso de violencia de género y otras dos por violencia doméstica mutua.

En materia de seguridad ciudadana, se formularon ocho denuncias: seis por posesión o consumo de drogas y dos por desobediencia o resistencia. Y en cuanto a las infracciones de ordenanzas municipales, se efectuaron 75 denuncias. Se atendieron cuatro requerimientos por molestias al vecindario y se efectuaron cuatro intervenciones por venta ambulante no autorizada.

Los servicios policiales atendieron a 18 personas heridas, quince de ellas de carácter leve y tres que precisaron traslado a centros hospitalarios, sin que consten heridos graves. Además, se realizaron 26 intervenciones de carácter asistencial.

En cuanto a las intervenciones del Cuerpo de Bomberos de Logroño, el concejal de Interior ha informado que "más allá de las actuaciones preventivas y de apoyo previstas durante el cohete, no tuvieron que realizar ninguna otra intervención relacionada con el desarrollo de las fiestas".

LIMPIEZA.

En materia de limpieza, más de 200 trabajadores de la UTE Logroñolimpio intervinieron en la jornada festiva para continuar con sus labores diarias y reforzar la limpieza de las zonas más concurridas. A las 14,30 horas comenzaron los trabajos en la plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas.

Tras la limpieza del inicio de la fiesta se repasó la zona del Espolón en torno a las 16,15 y en torno a las 17,30 horas comenzó la limpieza de la calle Portales para seguir por la Plaza del Mercado y zona del Casco Histórico.

Desde las 12 horas del mediodía de ayer, 19 de septiembre, y hasta las 6 de la mañana de hoy se han recogido aproximadamente 140.000 kilos de fracción resto.