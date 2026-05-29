El Ayuntamiento prepara un dispositivo ante el posible ascenso de la UD Logroñés a Primera Federación

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LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del último partido del Play Off de ascenso a Primera Federación que juega la Unión Deportiva Logroñés este sábado, 30 de mayo, a las 19,00 horas en San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento se prepara para un posible ascenso del equipo riojano con un dispositivo en el entorno de la Fuente Murrieta.

En caso de ascenso de la UDL, en torno a las 21,00 horas se desplegará este dispositivo de Policía Nacional en colaboración con Policía Nacional en el entorno de la Fuente Murrieta, lugar de celebración habitual de los éxitos deportivos. Se llevará a cabo la desconexión y perimetraje de la fuente. Desde el Ayuntamiento, además, se recuerda que la normativa municipal prohíbe el acceso al interior de las fuentes ornamentales de la ciudad.

Asimismo, la Policía Local reforzará su presencia en la zona durante las horas de posible celebración y se producirán posibles cortes al tráfico en la calle Norte con la calle Comandancia, así como los demás accesos a la fuente en caso de que sea necesario por afluencia de personas a esta zona.

Desde el Ayuntamiento de Logroño se pide a los aficionados "responsabilidad y civismo, así como atender en todo momento las indicaciones policiales".