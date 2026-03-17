El Ayuntamiento ultima la rehabilitación de los aseos y la cafetería de La Grajera, con previsión de acabar en mayo

El Ayuntamiento ultima la rehabilitación de los aseos y la cafetería del La Grajera, con previsión de acabar en mayo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño encara la última fase de los trabajos de la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, que marchan "según lo previsto", de manera que la previsión es que estén finalizadas para medidados del próximo mes de mayo.

El concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin, junto con el arquitecto responsable de la obra, Sergio Rojo, y Ana Hurtado, jefa de proyectos de la Unidad Municipal de Arquitectura, ha visitado este martes la última fase de los trabajos, para los que hay consignado un presupuesto de 503.899,94 euros provenientes de fondos europeos.

Estas obras, en concreto, están enmarcadas en las actuaciones del 'Plan Xacobeo', financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dan plazo a los trabajos hasta el mes de junio.

Según el edil, "las obras se desarrollan según lo previsto, centradas en la renovación integral del edificio y la incorporación de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad".

El local se encuentra en la última fase de los trabajos de rehabilitación interior y mejora que afectan a fachadas, cubierta, carpintería exterior, vidrios, cerrajería, particiones, pavimentos, falsos techos, revestimientos y carpintería interior, instalaciones de climatización y ventilación, instalación eléctrica, y fontanería.

Como ha destacado el edil de Urbanisno, "uno de los aspectos más relevantes de la intervención es la remodelación de los aseos, que se adaptarán para garantizar accesibilidad universal, incluyendo instalaciones específicamente diseñadas para personas ostomizadas".

Con estas medidas, ha añadido López-Araquistáin, "el Ayuntamiento busca que todos los visitantes puedan disfrutar de los servicios de manera cómoda y segura".

El proyecto refleja el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes del Parque de La Grajera.

Además de estas actuaciones en la zona recreativa, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha de nuevo el Centro de primeros auxilios de La Grajera, que desde este domingo vuelve a atender al público de 11 a 20 horas.

LICITACIÓN.

El Ayuntamiento de Logroño ha abierto el proceso de licitación para la concesión demanial de uso privativo de las cafeterías de los parques de El Carmen y La Grajera y sus correspondientes aseos.

Para ambos casos los licitadores interesados podrán presentar sus ofertas, hasta el miércoles 24 de marzo a las 14 horas, a través del Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Logroño, accesible desde la página web logrono.es/contratacion-y-licitaciones.

Respecto a la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, la licitación se fija en cuatro años más dos prórrogas de un año cada uno, voluntarias para ambas partes.

Como ha señalado el concejal, se han fijado para esta contratación "condiciones que creemos que son atractivas", de modo que, de hecho, "sabemos que ya hay gente interesada", por lo que se confía en que "se pueda llegar a abrir para el verano", dada la "demanda" de los ciudadanos para contar con esta instalación.

En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.4457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

El conjunto cuenta con una planta sótano (101,46 m2 de superficie construida que alberga salas de instalaciones de climatización y auxiliares), una planta baja (233,29 m2 destinados a la cafetería y 73,82 m2 para los aseos) y una primera planta bajocubierta (61,79 m2, que alberga las instalaciones de ventilación y el almacén).

Las instalaciones cuentan con una zona destinada a terraza de veladores exterior para la que el adjudicatario deberá solicitar la licencia pertinente para utilizar su totalidad o una parte, en función del interés.

En el caso de la cafetería y los aseos del Parque del Carmen, la licitación se fija en tres años más uno de prórroga, voluntaria para ambas partes.

El canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 15.561,21 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 62.244,84 euros.

El inmueble consta de dos plantas. Por un lado, la planta semisótano, con una superficie construida de 59,40 metros cuadrados en la que se sitúan los aseos públicos, una cocina y un almacén; por otro, la planta baja dispone de una superficie construida de 89,20 m2, en la que se ubica la zona de barra en planta octogonal, la zona pública estancial y los veladores interiores.

Tras las obras de reparación realizadas en 2022, el quiosco dispone de todas las instalaciones básicas y elementos necesarios para desarrollar convenientemente la actividad para la que está previsto.