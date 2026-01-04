Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de La Rioja invierten 122,7 euros de media en Servicios Sociales

Archivo - Comida a domicilio, persona mayor pelando una naranja. - DIPUTACIÓN - Archivo

LOGROÑO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 ayuntamientos de los 404 que superan los 20.000 habitantes han logrado la "excelencia" por su inversión en Servicios Sociales con más de 200 euros por habitante y año, ninguno de ellos de La Rioja.

Con todo, la comunidad riojana ocupa la cuarta posición en inversión media de los Consistorios que superan los 20.000 habitantes, con 122,7 euros por persona.

Así consta en el análisis que ha realizado la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre el presupuesto que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de 'Servicios Sociales y Promoción Social' con datos correspondientes a las cuentas liquidadas de 2024.

Según estos datos y la clasificación que realiza la Asociación, hay 45 ayuntamientos clasificados como 'pobres' ya que destina a Servicios Sociales menos de 63,89 euro por habitante -ninguno de ellos riojano-, lo que representa el 60 por ciento de la mediana de gasto de los municipios de más 20.000 habitantes, 106,48 euros.

Por comunidades , el gasto medio en Servicios Sociales de los 404 ayuntamientos que superan los 20.000 habitantes alcanza la cifra más alta en País Vasco, con un desembolso por habitante de 164,03 euros; seguida de Andalucía, con 163,09 euros; Aragón (140,05), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros), Cataluña (116,38 euros), Asturias (106,25), Canarias (106,05), Comunitat Valenciana (104,07), Galicia (102,28), Navarra (101,02), Castilla-La Mancha (89,79), Belares (87,01), Murcia (81,70), Cantabria (69,57), Extremadura (64,89) y Madrid, con 54,11 euros.