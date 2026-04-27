'La Biblioteca Ilustrada Del Niñocactus' Recorre En La Rafael Azcona El Mundo Creativo Del Autor Alberto Martín Tapia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

'La bilioteca ilustrada del NiñoCactus' recorre, en una muestra que se puede ver ya en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño, el mundo creativo del autor de literatura infantil y juvenil Alberto Martín Tapia. Una iniciativa en la que, además, el propio escritor puede narrar sus historias a los visitantes.

Este lunes, por ejemplo, ha sido el turno de un grupo de alumnos de 3ª de Primara del Colegio Madre de Dios quienes han escuchado las narraciones de Martín Tapia. Ha estado acompañado en esta ocasión por los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de Cultura, Rosa Fernández, y por la directora de la Biblioteca Esther Felipe.

Como ha incidido el concejal, "es un gran lujo contar con autores como Alberto Martín Tapia, salmantino de nacimiento, pero ya casi adoptado como riojano y como logroñés". "Es un lujo contar con él y contar con esta exposición que recorre toda su rica trayectoria profesional como narrador infantil, como ilustrador también", ha dicho.

En palabras de Sáinz, "todo es un universo creativo en el que se derrocha creatividad e imaginación, haciendo las delicias de niños, como estamos viendo esta mañana aquí con los alumnos de 3º de Primaria del Colegio Madre de Dios, y de los padres".

Ha recordado el concejal que la muestra, que se va a poder ver hasta el próximo día 30 de septiembre, se puede "visitar gratuitamente, no solamente en familia, no solamente individualmente, sino también para grupos, para colegios, para asociaciones".

Sobre todo, ha destacado que "el propio autor, Alberto 'NiñoCactus', nos va a poder acompañar en esta visita a su exposición, repleta de sus obras, sus ilustraciones y algunos elementos más que vienen a describir lo que es un universo especial propio y que atrae y evade a niños, jóvenes y adultos".

Visita que, en el caso de los colegios, se va a ver completada con la cesión de un lote de libros del autor para que se pueda trabajar previamente con ellos en el aula.

LA CASA.

En palabras de Alberto Martín Tapia, "esta exposición para mí es un regalazo, porque voy a poder contar las historias", reconociendo a la vez la labor de "ilustradores e ilustradoras profesionales que son quienes han encargado de hacer maravillosos dibujos para los libros que están publicados".

En cuanto a la exposición, el autor ha señalado que cuenta con "una primera parte, que son las ilustraciones y bocetos de todo ese proceso creativo de 'La Casa'", su última obra de 'NiñoCactus' que ha sido reconocida como una de las ganadoras del Premio Fundación Cuatro Gatos 2026.

Una historia que, en un principio, "era narrada con palabras hasta la mitad, para, desde el momento en el que la casa se destruye y se queda en silencio, solamente seguir con las imágenes", aunque luego se decidió "ir añadiendo algunas frases que acompañasen a esas ilustraciones maravillosas que ha hecho Celia Sacido".

Además, la exposición reúne ilustraciones originales y materiales de otras obras destacadas como 'Cuentos menguantes' (2011), 'Comino' (2015), 'El secreto de Sofía' (2014), 'La montaña de coral' (2016), 'De viaje' (2020), 'Las palomas del parque' (2021) y 'Quiero una ballena' (2019). A todas ellas se suma, a la hora de narrar, algunas historias incluso sin publicar aún "como la del Tercer Botón o los cuentos Durmientes".

Narraciones en las que se tratan temas como "la identidad", "la transformación", "los miedos" a través de la diversión, "el descubrimiento", "la mirada de lo cotidiano desde un punto de vista mágico" o "los silencios", entre otros muchos, y para los que se llegan a utilizar recursos muy diferentes, incluido un pequeño teatrillo de sombras" o un libro-juego, titulado 'De Viaje'.

La exposición podrá visitarse sin cita previa en horario habitual de la biblioteca: en junio, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; y de julio a septiembre, de lunes a sábado, de 10 a 14 horas.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA ANUAL Y BOLSAS CONMEMORATIVAS DE LA EXPOSICIÓN.

La exposición se refuerza con una gráfica anual relacionada con la lectura y el libro que, en esta edición, ha sido creada por la ilustradora Celia Sacido, autora de las imágenes del último libro de Alberto Martín Tapia.

Esta intervención estará presente en los puntos de lectura municipales de La Rosaleda y La Pajarera, así como en la propia Biblioteca Rafael Azcona hasta el Día del Libro de 2027.

La imagen se utilizará en todos los soportes gráficos y digitales de la biblioteca durante el próximo año, reforzando su papel como centro local de información y conocimiento.

Asimismo, la Biblioteca Rafael Azcona repartirá 200 bolsas de tela con la ilustración de esta edición entre las personas usuarias que realicen préstamos, con un límite de una bolsa por carné.

Celia Sacido es ilustradora y encuadernadora, formada en animación en Valence (Francia) y Madrid, y especializada en ilustración infantil y libros de artista.