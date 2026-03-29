BlaBlaCar prevé registrar más de 4.000 viajes en coche compartido en La Rioja durante esta Semana Santa

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LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante las festividades de Semana Santa aumenta el número de desplazamientos a lo largo de la región. A partir de los próximos días, BlaBlaCar, la plataforma líder mundial de viajes compartidos, prevé registrar más de 4.000 viajes en La Rioja, lo que supone un 31% más que en la Semana Santa del año pasado.

De media, estos trayectos en coche compartido en la región tendrán una distancia de 207 kilómetros y un precio en torno a los 15,5 euros.

Entre los destinos más populares para los riojanos destacan ciudades como Pamplona, Madrid, Calahorra y Zaragoza. Este incremento en la actividad de coche compartido está relacionado, en gran medida, con la subida del precio de los carburantes en las últimas semanas.

Este factor económico ha impulsado que, en las últimas dos semanas, se hayan registrado a nivel nacional un 60% más de nuevos conductores que han publicado por primera vez sus asientos vacíos en la plataforma, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, para ayudar a fomentar una movilidad más económica y eficiente durante este periodo de vacaciones, BlaBlaCar ofrece un descuento del 50% a los pasajeros elegibles a través del BlaBlaBono Energético, que premia el ahorro energético de los usuarios con incentivos directos, después de cada viaje, gracias al sistema de Certificados de Ahorro Energético.

BlaBlaCar distribuye una oferta multimodal transversal que integra viajes en coche compartido, autobús y tren en una sola plataforma para que los usuarios puedan comparar, reservar y combinar distintas formas de transporte de forma fácil y directa.

Para los próximos días, la empresa estima un crecimiento del 40% en los pasajeros multimodales de tren y bus a nivel nacional, en comparación con la Semana Santa anterior.

"Gracias al crecimiento de la oferta con nuevos conductores registrados, logramos que localidades riojanas con menos alternativas de transporte tengan opciones de conexión directas gracias al coche compartido, de hecho, en el último año BlaBlaCar ha conectado el 71% de las localidades de La Rioja.

Además, con el programa del BlaBlaBono Energético, se ofrecerán descuentos de hasta el 50% durante toda la Semana Santa", afirma Amalia Carrasco, directora de comunicación de BlaBlaCar en España y Portugal.