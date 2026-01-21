'Bodegas Faustino' propone una sesión de bingo y chocolate el 24 de enero

Bodegas Faustino - BODEGAS FAUSTINO

LOGROÑO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Faustino acogerá, el próximo sábado, 24 de enero, una sesión de bingo y chocolate pensada para toda la familia en su centro de visitantes en Oyón (Rioja Alavesa).

La cita tendrá lugar a las 17,30 horas, con una duración aproximada de hora y media, y la actividad incluye un primer cartón para jugar con chocolate con churros o copa de vino.

Durante la sesión, los asistentes podrán jugar al bingo y optar a premios como experiencias vitivinícolas y packs de una selección de vinos de la bodega.

Los cartones adicionales estarán disponibles por un euro por cartón. El precio de la actividad es de diez euros para mayores de dieciocho años y ocho euros para menores.

'Legado Bodegas Faustino' ha sido recientemente distinguido con el Best Of Wine Tourism Internacional 2026, uno de los galardones "más prestigiosos" del sector, que reconoce proyectos enoturísticos por su excelencia, innovación y calidad en la experiencia del visitante.