Bomberos del CEIS Rioja sofocan un fuego en el porche de una vivienda en el camino Azagra de Calahorra

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta tarde un incendio en el porche de una vivienda en el camino Azagra de Calahorra. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha alertado del suceso sobre las 15,35 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado también efectivos de la Policía Local y los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Al finalizar, los bomberos informan de que, al parecer, el fuego se ha originado en una hoguera en la que habían asado pimientos. Se han quemado las maderas de alrededor y se ha visto afectado levemente el techo del porche. El fuego no ha entrado dentro de la vivienda.