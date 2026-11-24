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LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos extinguieron el incendio, que se produjo a última hora del lunes, en el número 15 de Avenida de la Sierra en Logroño. No se produjeron daños personales, si bien una persona precisó atención en el lugar de los hechos, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informó a Policía Local de Logroño y Policía Nacional, y se movilizaron a los Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Emergencia en preventivo.

Según Bomberos, el incendio se ha originado por un fuego en una sartén y el humo se extendió por toda la casa y el hueco del ascensor al quedarse las puertas abiertas. Los efectivos extinguieron el incendio localizado en la cocina y cortaron el suministro de gas y agua al verse afectadas las tuberías.

La mujer residente fue atendida en el lugar por la ambulancia sin precisar traslado. El matrimonio que se encontraba en la vivienda pasará la noche con familiares debido al hollín y el monóxido, mientras que el resto de vecinos permanecerá en sus viviendas.