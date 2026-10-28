El BOR hace efectivos los ceses de Galiana y Garrido con la publicación de los correspondientes decretos

El consejero de Educación del Gobierno de La Rioja , Alberto Galiana, y el director general de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea, Jesús Ángel Garrido - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR), en su edición de hoy, ha hecho efectivos los ceses de Alberto Galiana y Jesus Ángel Garrido con la publicación de los correspondientes decretos.

El Consejo de Gobierno aceptó, en su última reunión, las renuncias del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana; y el director general de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea, Jesus Ángel Garrido.

Ambos tuvieron que tomar esta decisión tras su inclusión en las listas al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de La Rioja (en segundo lugar Galiana y en cuarto Garrido) para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Hoy, el Boletín Oficial de La Rioja publica el Decreto del Presidente 3/2026, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese de Alberto Galiana, agradeciéndole los servicios prestados.

El decreto, que lleva la firma del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, hoy.

Capellán ha dispuesto el cese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado c) de la Ley8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros.

El BOR, además, publica el Decreto 25/2026, de 27 de octubre, por el que se dispone el cese de Jesús Ángel Garrido como director general de Fondos y Relaciones con la Unión Europea, agradeciéndole los servicios prestados.

El decreto lleva la firma del presidente, Gonzalo Capellán; y del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez, en cuya consejería ejercía Garrido.

Se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 q) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, a propuesta del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno y previa de liberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de octubre de 2026.