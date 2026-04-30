Caída de árboles o pequeños desprendimientos, incidencias leves por las lluvias y tormentas de esta noche en La Rioja

Tormenta ayer en Logroño
Tormenta ayer en Logroño - EUROPA PRESS
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 30 abril 2026 9:25
Seguir en

   LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El episodio de fenómeno meteorológico adverso (FMA) por lluvias y tormentas que ha atravesado la comunidad de La Rioja esta pasada tarde y noche "no ha provocado incidencias de gravedad", según ha informado el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.   

   De acuerdo con estas informaciones, las intervenciones gestionadas han estado relacionadas principalmente con la caída de árboles en la red viaria y pequeños desprendimientos de piedras, sin que se hayan registrado daños significativos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado