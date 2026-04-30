Caída de árboles o pequeños desprendimientos, incidencias leves por las lluvias y tormentas de esta noche en La Rioja

Tormenta ayer en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El episodio de fenómeno meteorológico adverso (FMA) por lluvias y tormentas que ha atravesado la comunidad de La Rioja esta pasada tarde y noche "no ha provocado incidencias de gravedad", según ha informado el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, las intervenciones gestionadas han estado relacionadas principalmente con la caída de árboles en la red viaria y pequeños desprendimientos de piedras, sin que se hayan registrado daños significativos.