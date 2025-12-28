Calahorra despedirá el año con la tradicional Carrera popular San Silvestre el 31 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Calahorra despedirá el año con la tradicional Carrera popular San Silvestre. El plazo de inscripción para participar en la XLVIII Carrera popular San Silvestre ya está abierto online en el siguiente enlace https://www.deporticket.com/web-evento/12460-xlviii-carrera-popular- san-silvestre-de-calahorra hasta el 30 de diciembre. El precio es de 5 euros e incluye una camiseta de regalo para cada corredor.

Los acompañantes de los menores deberán estar igualmente inscritos en la carrera. Tanto los dorsales y como las camisetas pueden recogerse desde el 16 de diciembre en la portería de las instalaciones del Club Polideportivo Juventud de Calahorra, organizador de esta prueba con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra.

Esta tradicional cita deportiva de la Navidad con la que se despide el año se celebrará el miércoles 31 de diciembre a las 16,00 horas. Habrá dos circuitos. Los participantes más jóvenes, los nacidos a partir del 1 de enero de 2012, saldrán de la plaza con meta en el Club Polideportivo Juventud y los corredores, nacidos hasta el 31 de diciembre de 2011, tendrán un itinerario circular con salida y llegada al Club Polideportivo Juventud, recorriendo el acceso a la rotonda de LR-134, las avenidas de Numancia y Achútegui de Blas, las calles General Gallarza, Mártires, Grande, plaza de El Raso, Grande, Mártires, avenida de Numancia, Pintor Pradilla, Minglanillos, Doctor Fleming, parque del Cidacos y un tramo de la Vía Verde hasta la rotonda de acceso a la LR-134 para regresar al punto de salida.

La organización pone una lanzadera de autobús regular desde el Club Polideportivo Juventud hasta la plaza de El Raso a disposición de todos los inscritos a esta carrera desde las 15,00 horas para las categorías inferiores. El campeón de la categoría absoluta de la XLVIII Carrera popular San Silvestre recibirá un trofeo y se entregarán medallas al segundo y tercer clasificado.