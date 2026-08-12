El calor continuará este jueves en La Rioja con avisos de nivel amarillo y naranja

Se esperan máximas de 40 grados - Europa Press

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor continuará mañana, jueves 13 de agosto, en La Rioja activando avisos de nivel amarillo (riesgo bajo) en la Ibérica y naranja (riesgo importante) en la Ribera del Ebro, tal y como ha avanzado el SOS Rioja.

Los avisos responden al Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, y ante la previsión de una temperatura máxima de 35 grados, se activará un aviso amarillo en la Ibérica riojana desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas.

Además, y dado que se espera una temperatura máxima de cuarenta grados se activará un aviso naranja en la Ribera del Ebro también desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas.