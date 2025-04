Calvo no sabe si el Ejecutivo pedirá dictamen al Consejo sobre resolución contrato Israel pero si lo hace "hay doctrina"

"Desde el punto de vista técnico esto no tiene dificultad", en el debate político "como es lógico, no entro", ha dicho

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha asegurado que "no sabe" si el Gobierno de España pedirá un dictamen consultivo acerca de la rescisión del contrato del Ministerio del Interior para comprar munición a una empresa israelí pero "si llegase" -explica- "hay doctrina bastante acreditada y consolidada de hace muchos años, de cómo se puede hacer, por qué razones se puede hacer y en qué circunstancias".

Carmen Calvo ha realizado estas declaraciones en Logroño, con motivo de la visita institucional que ha realizado al Consejo Consultivo de La Rioja. A preguntas de los periodistas sobre la rescisión, de forma unilateral, del contrato, la presidenta reitera que el Consejo de Estado "tiene una doctrina de cómo se pueden resolver contratos y las razones por las cuales y los momentos en los que los contratos se pueden resolver".

Así, asegura, "desde el punto de vista técnico esto no tiene dificultad" en el debate político "como es lógico, no entro". Pero "desde el punto de vista técnico tiene un procedimiento y un tiempo en el que, de manera correcta, se puede romper un contrato".

PRÁCTICA HABITUAL

Esa doctrina -afirma la presidenta- "está muy consolidada y al mismo tiempo se puede esgrimir una causa legal de por qué se hace y se defienden también los intereses económicos del Estado. Es una práctica habitual.

Carmen Calvo recuerda también que en el Consejo de Estado "rara es la semana que no veamos esta situación; Con contratos públicos de ayuntamientos, de comunidades autónomas, con grandes empresas, con UTEs...". En este sentido, añade, "hace muy poco lo hicimos en una situación también interesante sobre una presa, por ejemplo, de una confederación. Para nosotros es habitual".

Pero -como matiza- para que el Consejo asesore "alguien lo tiene que traer para que nosotros digamos si se puede, no se puede, cómo se puede, dónde y cómo". Por lo tanto, esto se hará "si una de las partes le pide al Consejo de Estado un dictamen".

"No sé si el Gobierno nos lo va a pedir, no sé si va a llegar o no va a llegar, pero si llegase hay doctrina y dictaminaremos", ha finalizado.