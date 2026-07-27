La Cámara de Comercio de La Rioja aborda el relevo en su Secretaría General tras la jubilación de Florencio Nicolás - CÁMARA DE COMERCIO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja ha acordado el cese por jubilación, con efectos del próximo 31 de julio, de su secretario y director general durante los últimos años, Florencio Juan Nicolás Aransay.

Asimismo, el órgano cameral ha aprobado el nombramiento de Cristina Quintero para asumir la Secretaría General en funciones a partir de esa misma fecha, garantizando así una transición ejemplar y la total continuidad en el servicio a las empresas riojanas.

Florencio Nicolás cierra una brillante etapa profesional profundamente ligada al desarrollo económico de La Rioja.

Incorporado al servicio de la Cámara en el año 1989, ha dedicado casi cuarenta años de trayectoria a la defensa del tejido empresarial, un periplo solo pausado por su etapa en el Gobierno de La Rioja, donde aportó su experiencia al frente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y de la Dirección General de Industria y Comercio.

A lo largo de estas casi cuatro décadas, Nicolás ha trabajado mano a mano con cuatro presidentes de la corporación, convirtiéndose en una figura relevante de la Institución.

Durante la sesión del pleno, los miembros de la Cámara, empresarios riojanos han expresado su unánime reconocimiento y gratitud a su figura, destacando su rigor técnico, su capacidad de diálogo, su lealtad y su entrega incansable al progreso de las empresas de La Rioja y de la región.

El presidente de la Cámara de Comercio ha querido destacar que "la historia de la Cámara no se entendería igual sin la figura de Florencio; su dedicación deja una huella imborrable y un listón muy alto en esta casa, por lo que solo tenemos palabras de profundo agradecimiento hacia su persona".

EXPERIENCIA Y CONTINUIDAD CON CRISTINA QUINTERO.

El relevo en las funciones ejecutivas de la Cámara apuesta de forma decidida por el talento interno y el conocimiento profundo de la casa.

Cristina Quintero, quien asume la Secretaría General en funciones, cuenta con una trayectoria de 20 años de trabajo continuado en la organización.

Quintero posee un conocimiento exhaustivo de la estructura institucional de la Cámara, así como de la realidad, los retos y las necesidades del tejido empresarial riojano.

Su designación asegura la estabilidad de los proyectos en marcha y mantiene el firme compromiso de la entidad con la competitividad, la internacionalización, la innovación y la digitalización de nuestras empresas.