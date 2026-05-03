Camboya, objetivo del séptimo proyecto solidario impulsado por Bodegas Muga a través del Club de los 300

Bodegas Muga impulsa en Camboya, a través del Club de los 300, su séptimo proyecto solidario - BODEGAS MUGA

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Muga ha presentado su séptimo proyecto solidario, centrado en mejorar la vida de personas con discapacidad física en la provincia de Battambang, en Camboya, una iniciativa que refleja su compromiso sostenido con la generación de impacto social más allá de su actividad empresarial.

Este proyecto se enmarca en el Club de los 300, su programa de responsabilidad social corporativa, a través del cual la compañía canaliza desde hace más de una década iniciativas con impacto directo en distintas comunidades a nivel nacional e internacional.

Este nuevo proyecto, desarrollado junto a SAUCE ONG, entidad que este año celebra su 25 aniversario, se orienta a dar respuesta a necesidades básicas y, al mismo tiempo, a generar oportunidades a largo plazo para las comunidades locales, promoviendo la autonomía personal y la inclusión social de las personas beneficiarias.

En sus primeros meses de actividad, la iniciativa ya ha permitido avances tangibles sobre el terreno, como la distribución de nueve sillas de ruedas y la reparación de otras once, la formación profesional y capacitación en emprendimiento de jóvenes de la comunidad o la construcción de baños adaptados en la zona de Camboya.

Este enfoque integral se completa con actuaciones vinculadas a la mejora de las condiciones de vida, como el apoyo a la construcción de viviendas o la distribución de alimentos, configurando un modelo de intervención que combina respuesta inmediata con impacto sostenible en el tiempo.

Este acompañamiento sobre el terreno busca no solo dar respuesta a necesidades inmediatas, sino también generar oportunidades a largo plazo, fomentando la autonomía personal y la inclusión social de las personas beneficiarias.

Para Manuel Muga, vicepresidente de Bodegas Muga, "este proyecto representa muy bien lo que somos como bodega y como familia. No se trata solo de ayudar, sino de implicarse de verdad, de estar cerca y de entender que, a veces, pequeños gestos pueden cambiarlo todo".

"Gracias al compromiso de las personas que forman parte del Club de los 300, este proyecto está teniendo un impacto real en la vida de muchas personas", ha asegurado.

Javier Álvarez-Cienfuegos, presidente de SAUCE ONG, ha señalado que "este proyecto está permitiendo que más de 200 personas hayan recuperado su dignidad, accedan a nuevas oportunidades y mejoren sus condiciones de vida".

"El apoyo del Club de los 300 y Bodegas Muga -ha añadido- no solo tiene un impacto inmediato en la mejora de la vida de sus beneficiarios, sino que también contribuye a sentar las bases para un futuro con más oportunidades, mayor estabilidad y autonomía para las personas con discapacidad en las comunidades de Camboya".

PRESENTACIÓN SOCIAL.

La iniciativa se presentó se ha presentado en sociedad esta semana, en un acto celebrado en Florida Park, en el parque del Retiro de Madrid, que ha reunido a más de 200 personas vinculadas al Club de los 300. El encuentro, conducido por Carlos Latre, ha servido como punto de impulso y visibilidad para este nuevo proyecto solidario.

Durante el acto, se desarrollaron distintas iniciativas orientadas a apoyar la recaudación de fondos, entre ellas una rifa solidaria con experiencias y piezas vinculadas al universo del vino, en la que los asistentes participaron de forma activa.

Más allá de la contribución económica, desde la organización ponen en valor el compromiso colectivo que sustenta el proyecto, basado en la implicación directa de sus socios y colaboradores -entre los que se encuentran Cr3A, Estuchería Vargas, Ramondin o Labelgrafic Asteria-.

Un ecosistema de apoyo que aporta cercanía, continuidad y acompañamiento a las iniciativas que se desarrollan sobre el terreno, reforzando su impacto a largo plazo.