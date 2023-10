Capellán dice que "sin igualdad real no hay democracia, ni país, ni libertades y derechos para los ciudadanos"

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha afirmado que "sin igualdad real, sin igualdad verdadera no hay democracia, no hay país, no hay libertades ni derechos de los ciudadanos". Por ello, ha indicado que "nadie que valore esos principios fundamentales pueda desear ni pretender caminar por esa senda, ni construir un futuro de país de espaldas; todo ello, en contra de tales principios esenciales en el que la igualdad constituye su auténtica clave de bóveda".

Capellán ha intervenido en la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado. Una sesión a la que no han acudido ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni los barones del PSOE, además del lehendakari, Iñigo Urkullu.

En el caso del jefe del Ejecutivo riojano, que ha tomado la palabra tras sus homólogos de Cataluña, Galicia, Andalucía, Baleares -que ha pedido adelantar su intervención por motivos de agenda-, y Cantabria, ha destacado que "defender nuestra igualdad, la de los riojanos, es también defender la del conjunto de los españoles de los que somos parte".

"Una defensa con la que estoy comprometido y que viene amparada por un régimen donde la constitución y el orden constitucional son fundamentales para salvaguardar la citada igualdad, con el mismo espíritu con el que se fraguó nuestra norma fundamental en unidad y cohesión, con pluralidad y con la máxima del respeto, con la ilusión de un proyecto común de país y de futuro, compartido y en igualdad" ha añadido.

Todo ello, ha destacado que ha de hacerse "sin alteraciones interesadas, coyunturales que se alejan de la realidad y de las demandas de la ciudadanía y que no van en la dirección de garantizar y posibilitar la igualdad de todos los españoles, sino más bien en la dirección completamente contraria".

LA POLÍTICA "ESTÁ PARA UNIR"

Para Capellán "en esa senda no podemos estar, no queremos estar", porque ha apostillado que "la política no está para romper, sino para unir; no puede ser exclusiva, sino siempre inclusiva".

De hecho, ha insistido en que "nadie puede imaginarse un proyecto de futuro, ni de país, sin que exista una igualdad efectiva de condiciones entre todos sus habitantes, sin perjuicio de que cada persona haya decidido libremente vivir en el lugar donde quiera".

Capellán ha afirmado que "esa búsqueda de la igualdad no puede romperse ni ponerse en peligro el orden constitucional que ha sido el marco de convivencia y progreso democrático y que asegura la equidad entre todos los españoles. Cambiar las reglas de juego en beneficio de unos pocos y en perjuicio consecuentemente de muchos pone en riesgo la libertad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos".

"Y esto ningún servidor público responsable" ha añadido el presidente riojano, que ha recordado que "si algo demanda la ciudadanía es que la política recupere su crédito, en la que su razón es que la ética y la búsqueda del bienestar social sean los que guíen nuestra acción", ya que "no debemos usar la política para fines excluyentes, ni para que se incrementen las desigualdades de los españoles.

IDENTIDAD "NO CONFLICTIVA"

El presidente riojano, al inicio de su intervención, ha recordado que La Rioja "como tantos territorios tiene una larga realidad histórica e incluso una conciencia autonómica y territorial de intereses socioeconómicos propios".

Sin embargo, ha destacado que "siempre nuestra región, La Rioja, ha tenido una identidad no conflictiva, plenamente constituida en esa doble pertenencia, la que expresa un sentimiento de riojanidad y la que se concibe como parte sustancial de España". De hecho, "desde esa armoniosa identidad, la región "ha contribuido siempre y seguirá contribuyendo siempre a la vertebración y a la cohesión territorial de España".

"DÉFICIT HISTÓRICO EN INFRAESTRUCTURAS"

No obstante, Capellán, ha aprovechado su presencia en la Cámara Alta para evidenciar un "déficit histórico" de La Rioja que "ha lastrado tanto la movilidad de los ciudadanos como las posibilidades de desarrollo social y económico de todo el territorio y su tejido productivo, como son las infraestructuras de comunicación".

En este sentido, ha afirmado que hay un "amplio consenso" tanto en el Parlamento regional como de los agentes económicos y sociales, hasta el punto que ha manifestado que este déficit "es una cuestión que socava realmente la igualdad de todos los españoles", sobre todo en el "contexto de la llegada de la Alta Velocidad".

"La alta velocidad supone grandes oportunidades en todo el entorno de nuestro territorio, salvo para una pequeña isla; una insularidad dentro de la península, que es justamente la realidad física a la que queda reducida La Rioja por carecer de una masa crítica, se dice, de un número de población mayor, quedando marginada y alejada de las conexiones inmediatas", ha reseñado, no sin evidenciar que "es un déficit que adicionalmente nos resta competitividad respecto a los territorios limítrofes en los que ya se está desarrollando la Alta Velocidad".

Por ello, para concluir, ha reiterado la petición, que realizó en el Parlamento riojano, el 4 de octubre, para "paliar al menos de momento y hasta que llegue la Alta Velocidad a nuestra región; y que es fácil de resolver para el Gobierno de España, si estuviera en los asuntos realmente importantes para las personas y las comunidades autónomas, como es que se amplíen las frecuencias ferroviarias entre La Rioja y Madrid y renunciar a otros destinos principales".