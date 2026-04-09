Capellán reitera que su gobierno lleva "tres años" trabajando con el pueblo gitano

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha reiterado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja que su gobierno lleva "tres años" trabajando con el pueblo gitano.

Capellán ha intervenido al finalizar el debate de una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista que pedía una evaluación "pública y detallada" del I Plan para la Población Gitana que no ha salido adelante. Lo ha hecho con el fin de evitar "suspicacias" y "cualquier duda".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, había defendido la iniciativa considerando que "hay demasiadas ocasiones en las que la discriminación y el olvido institucional ha hecho mella en el pueblo y en la comunidad gitana".

"La realidad nos dice que, hoy en día, hay muchas personas gitanas que siguen enfrentando desigualdades muy importantes, estructurales, en ámbitos muy importantes como la educación, el empleo o la vivienda", ha visto García.

A su juicio, "todo plan requiere de una evaluación de resultados" y por eso ha visto "importante conocer cuál ha sido la evaluación y los resultados de ese primer plan".

"Llega tarde porque el Gobierno del Partido Popular ya está trabajando", le ha espetado la portavoz del Grupo Parlamentario de este partido, Cristina Maiso.

En esta línea, Capellán ha visto necesario intervenir "para evitar cualquier tono polémico en torno a una cuestión" en la que ha creído que "estamos todos de acuerdo".

Ha visto necesario hacer "historia de la anatomía de los instantes y de los sucesos y del contexto", señalando que la primera reunión que tuvo con la Asociación de Promoción Gitana fue "nada más" llegar al Gobierno, "con nuestro querido y difunto Enrique Jiménez".

Ha señalado que, desde entonces, se lleva tres años trabajando; y lo que querido decir también "por honestidad y por reconocimiento" con el consejero de Educación, Alberto Galiana, o el de Hacienda, Alfonso Domínguez.

Aún reconociendo que "hay que seguir avanzando" ha indicado que se lleva trabajando "mucho tiempo" desde Educación bajo la premisa de dotar a este colectivo de "conocimientos y formación como herramienta de futuro de empleabilidad".

Se está trabajando, ha indicado, en materia de vivienda, de servicios sociales, de educación, de cultura, de identidad, de plena integración.

"Este es el ánimo de esta Cámara al margen de lo que luego pasa en las iniciativas", ha dicho señalando: "Y eso es así y no lo cambia ni necesita una proposición no de ley".

Antes de la intervención de Capellán, el diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero había defendido que "cuanto más apostemos por la educación en diversidad mas ayudaremos al pueblo gitano en su discriminación".

Con respecto a la vivienda, ha visto que el pueblo gitano lo tiene "peor por sus condiciones socioeconómicas y por el antigitanismo que existe por parte de propietarios".

El diputado de Vox Héctor Alacid, por su parte, ha pedido perdón por la brusquedad, pero se ha preguntado "por qué habría que hacer lo que plantea el PSOE".

"No hay razón de peso que lo justifique, ya existen evaluaciones, planes, políticas de inclusión; qué pretenden, ampliarlas, burocratizarlas, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones sin etiquetas, esta iniciativa no soluciona los problemas, los perpetua, ha visto.

La proposición no de ley no ha salido adelante, ya que a los votos del Partido Socialista sólo se ha unido el Grupo Podemos-IU; Partido Popular y Vox han votado en contra.