Capellán reivindica que se tenga en cuenta la voz de las regiones y lo local en las políticas de Bruselas

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha reivindicado que se "tenga en cuenta la voz de las regiones y lo local en las políticas de Bruselas". Lo ha hecho hoy, 30 de octubre, en Logroño, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones (CdR) que se celebra en la capital riojana.

"Este tipo de foros tiene sentido en tanto y en cuanto se escuche la voz de las ciudades y regiones europeas para seguir avanzando juntos: desde la realidad local, en su diversidad y su especificidad, en colaboración directa con los agentes locales y con la vista puesta en el futuro tanto inmediato como a largo plazo. Estoy convencido de que así será", ha añadido.

El presidente del Ejecutivo regional ha animado a los más de 60 líderes regionales y locales de Europa, que abordarán durante dos jornadas en la capital riojana el presente y el futuro del desarrollo rural, a "experimentar La Rioja, una región con clara vocación europeísta y emprendedora, entre las más prósperas y con mayor calidad de vida de Europa".

En este sentido, en un foro donde se van a abordar los problemas de Europa en lo que se refiere a la ruralidad y los retos demográficos desde una perspectiva local y regional, Capellán ha considerado La Rioja como "un escenario muy pertinente". "Estamos plenamente implicados en combatir los problemas inmediatos, a corto y largo plazo de ese preocupante fenómeno. Si no tomamos las medidas oportunas a todos los niveles europeo, nacional, regional y local, la despoblación del medio rural y el abandono de la actividad primaria, agrícola y ganadera, sencillamente no tendremos territorio y ni será posible la sostenibilidad, ni Europa existirá en el futuro, al menos no la Europa que conocemos y que queremos", ha alertado.

Capellán ha calificado como asignaturas pendientes "afrontar el reto demográfico en las zonas rurales y cómo mejorar la resiliencia de los pequeños municipios al cambio climático". A este respecto, ha resaltado que "Europa es plural y diversa, porque así lo son sus países y las regiones que las conforman. Es el momento de afrontar juntos retos que amenazan la viabilidad de nuestros pueblos, pero sin perder nunca su esencia, las cosas que nos hacen únicos".

El 37 por ciento de los 174 municipios de La Rioja tiene menos de 100 habitantes, una característica singular que convierte a la Comunidad más pequeña de España en extensión, en la región con más pequeños municipios del país, duplicando la media nacional, ha recordado el presidente. "Esta realidad es una oportunidad para hacer políticas más eficaces, más realistas. Desde mi Gobierno defendemos un modelo de municipio moderno, sostenible y accesible con la decidida apuesta al impulso de la competitividad y la innovación, conjugando nuestro rico patrimonio cultural y social en pro del desarrollo económico".

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y MÁS OPORTUNIDADES

A este respecto ha apoyado la estrategia "dimensionada y ajustada al terreno" para tratar de contrarrestar el reto de la despoblación sobre tres pilares: Infraestructuras, servicios y oportunidades. "Nuestra premisa de partida es que los riojanos tienen que ver garantizado su derecho a desarrollar su proyecto de vida en el municipio que desee. Para eso necesitan oportunidades, empleabilidad, bien a través del sector agroganadero, del pujante turismo rural o de cualquier otra actividad profesional, motores de desarrollo de muchas comarcas riojanas".

Sobre el segundo pilar, las infraestructuras, ha señalado que "son fundamentales para acercar personas, pero también para generar esos servicios y favorecer que florezcan esas oportunidades". En este ámbito, la vivienda es un aspecto clave, "determinante me atrevería a decir si queremos que especialmente la gente joven venga a un municipio pequeño de zonas rurales o se quede a vivir y desarrollar su vida en él. De ahí que ya estemos trabajando en el impulso a un ambicioso plan de vivienda rural que ofrezca soluciones y ayudas para la compra y rehabilitación de vivienda en los pequeños municipios destinado a los más jóvenes, al tiempo que buscamos amplias los espacios en los que desarrollar viviendas de protección oficial", ha señalado.

Afrontar el cambio climático supone un reto que requiere respuestas de manera global, pero también, desde lo local, y, sobre todo, "fundamentando las políticas públicas en el conocimiento científico, con esa filosofía hemos propuesto la creación en la Universidad de La Rioja de la Cátedra de Paisajes, Biodiversidad y Recursos Hídricos. La cátedra estará formada por científicos que asesorarán al Ejecutivo en las medidas para el aprovechamiento de recursos hídricos, así como en la redacción del anteproyecto de ley para la preservación de los paisajes de La Rioja. Otro aspecto determinante en el camino de la sostenibilidad y la preservación del territorio".

Para el presidente Capellán resulta fundamental "buscar medidas eficaces y sostenidas en el tiempo que puedan paliar las consecuencias del cambio climático que están afectando ya a nuestra ganadería y agricultura, incluyendo a nuestro producto más característico, el vino. Ya se está empezando a plantear cómo afecta todo a la ubicación de los viñedos, considerándose el cultivo de la uva en terrenos situados a unas altitudes y espacios climáticos impensables hasta hace muy poco. La tarea por delante es ingente, pero también apasionante y a buen seguro que Europa sabrá estar a la altura y acompañar en este viaje a sus regiones", ha finalizado.