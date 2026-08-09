Un casa en abandono se desploma en Bergasa

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una casa en abandono se desplomó, a última hora del sábado, en la calle Calleja Arriba de Bergasa, según ha informado el SOS Rioja 112, que también ha indicado que no se produjeron daños personales.

Fue Guardia Civil la que dio aviso a este Centro del suceso, que afecto a una vivienda con planta baja más sótano de la localiad.

Desde SOS RIOJA se movilizaron Bomberos del CEIS y se alertó a Iberdrola.

El desplome afectó a toda la techumbre y a una de las paredes de la mencionada edificación.