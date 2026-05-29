Casa de las Ciencias acoge exposición 'Con la música a otra parte. La portabilidad del sonido' hasta el 1 de noviembre

Casa de las Ciencias acoge exposición 'Con la música a otra parte. La portabilidad del sonido' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha inaugurado la exposición 'Con la música a otra parte. La portabilidad del sonido', que podrá visitarse en la Casa de las Ciencias de Logroño hasta el 1 de noviembre. La muestra reúne una amplia selección de aparatos de audio portátil procedentes de los fondos de la Colección Alfaro Hofmann.

En el acto inaugural han participado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la directora de la Casa de las Ciencias, Elena Garrido; y los comisarios de la exposición, Remedio Samper Villalba y Andrés Alfaro Hofmann.

En su intervención, Sainz ha destacado que "es la segunda vez que contamos con piezas de la colección Alfaro Hofmann en la Casa de las Ciencias. Si el año pasado la muestra permitió disfrutar de un recorrido por la evolución tecnológica de los electrodomésticos, en esta ocasión la exposición está dedicada a la evolución de la música portátil y a los dispositivos que han marcado distintas generaciones".

Asimismo, ha continuado el edil "los visitantes podrán realizar un recorrido por algunos de los dispositivos de audio más icónicos del último siglo, desde los primeros gramófonos y radios de válvulas hasta el walkman, los reproductores de CD o los dispositivos MP3", y descubrir "cómo la tecnología transformó la forma de escuchar música y cómo estos dispositivos pasaron a formar parte nuestra vida cotidiana".

A través de diferentes piezas, fotografías, carteles y documentación gráfica de época, la exposición mostrará también la evolución del diseño y la movilidad en los sistemas de reproducción musical, así como su impacto social y cultural.

Por último, el concejal de Promoción de la Ciudad ha destacado que "la propuesta incluirá una experiencia de silent disco, para la que los visitantes podrán utilizar sus propios teléfonos móviles y auriculares, añadiendo un componente interactivo y participativo a este recorrido expositivo".

'CON LA MÚSICA A OTRA PARTE. LA PORTABILIDAD DEL SONIDO'

Desde principios del siglo pasado, la música portátil (entendida como aquella que no requiere de una instalación fija y que permite su vivencia en cualquier espacio), ha sufrido un desarrollo espectacular. La rapidez de la innovación tecnológica en los equipos portables ha corrido paralela a la proliferación de diseños creados para estos iconos del entretenimiento personal.

La presente muestra reúne toda una amplia selección de aparatos de audio portátil, procedentes de los fondos de la Colección Alfaro Hofmann, con la que se quiere contribuir a comprender el alcance y la importancia del fenómeno de la portabilidad de la música como elemento fundamental en la vida cotidiana de muchas personas. Se pondrá en contexto con fotografías, revistas, carteles y demás documentación gráfica de época, que ayuden a conocer su trayectoria.

La exposición podrá visitarse en la Casa de las Ciencias de martes a viernes, de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Durante los meses de julio y agosto, el horario de apertura será de 10,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,30 horas. Las visitas para grupos pueden concertarse en el teléfono 941 245 943.