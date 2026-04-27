Casi 620 cultivadores han pedido las ayudas de cosecha en verde 2026, para actuar sobre 1.602 hectáreas

Archivo - Viñedo en La Rioja. - SHOW Fotografía - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha contabilizado provisionalmente las parcelas admisibles para la convocatoria de ayudas de cosecha en verde 2026 entre las que fueron registradas hasta la fecha de finalización del plazo, el pasado jueves 23 de abril.

Una vez recibidas, y hasta el próximo 7 de junio, se comprobará el contenido de las solicitudes para otorgarles el orden de prioridad y remitir el listado al Ministerio de Agricultura, que asignará los fondos europeos según marca la normativa de la ayuda contemplada en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027, dentro del Plan Estratégico de la PAC, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En el plazo contemplado para esta convocatoria, un total de 619 viticultores han presentado solicitudes de ayuda para realizar la cosecha en verde en una superficie de 1.602,42 hectáreas en este 2026. De los 619 solicitantes registrados, 373 tienen la condición de viticultores profesionales, una cifra que representa el 60% del total.

Por otro lado, 176 son titulares de una explotación prioritaria y piden ayuda para 599,7 hectáreas; 159 solicitantes cuentan con la Seguridad Social Agraria en exclusiva y solicitan actuar en 469,7 hectáreas; y 38, que se encuentran en la modalidad pluriactiva, para 90,3 hectáreas.

En conjunto, representan un 72,37% de la superficie solicitada esta campaña que suma 1.159,7 hectáreas. De las 1.602,42 hectáreas solicitadas para la cosecha en verde este 2026, un total de 1.512,90 corresponden a la variedad de tempranillo tinto, mientras que 4,15 hectáreas son de variedades blancas, y 85,36 son de variedades minoritarias. Además, 1.295,25 de las hectáreas solicitadas están vinculadas a viñedos cuya edad no supera los 35 años.

El compromiso de arranque de arranque de viñedo, que se incorporaba en la orden reguladora de la convocatoria, lo han adquirido 34 viticultores para 69 parcelas y 80,48 hectáreas.

FONDOS INSUFICIENTES PARA LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja alegó y presentó recurso de alzada el pasado 16 de marzo ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), indicando que los 15,9 millones de euros que pretenden asignar para la cosecha en verde durante este ejercicio es insuficiente para lograr el objetivo de una medida de crisis, que no puede depender en exclusiva de fondos del FEAGA ya regionalizados.

En este sentido, la consejera Noemí Manzanos ha reclamado en numerosas ocasiones que se destine un porcentaje mínimo del presupuesto ISV a la cosecha en verde, y que los 8,9 millones sobrantes de la partida para la promoción en terceros países en la convocatoria de 2025 completen esta dotación.

FECHAS Y PLAZOS.

Las solicitudes presentadas, una vez verificado y comprobado que cumplen todos los requisitos y condicionantes de la orden reguladora, se enviarán al MAPA antes del 7 de junio.

Por su parte, el Ministerio elaborará el listado de parcelas con la asignación de fondos definitiva para cada una de ellas y la remitirá a cada comunidad autónoma antes del 15 de junio.

La resolución de concesión debe estar publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) antes de 30 de junio. En esta fecha, los solicitantes conocerán la resolución con sus parcelas aprobadas y deberán retirar completamente las uvas de éstas antes del 15 de julio.

Los beneficiarios deberán comunicar la ejecución de la cosecha en verde dentro de ese mismo plazo, acto que se considerará como la solicitud de pago de la ayuda.