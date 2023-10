CC.OO acusa de "negacionismo de la siniestralidad laboral" al Gobierno de La Rioja

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha acusado hoy al Gobierno de La Rioja de "negacionismo de la siniestralidad laboral" cuando esta comunidad, ha afirmado, "es la tercera con mayor índice".

En nota de prensa, ha señalado cómo el año 2022 finalizó con 5.485 accidentes laborales, nueve de ellos mortales y "en este año 2023 las cifras no auguran nada bueno", ya que "hasta agosto se habían registrado 3.049 accidentes, y hasta la fecha llevamos trece personas muertas en accidente laboral".

Ha indicado que "la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va camino de cumplir los treinta años de vigencia, y lo que parece estar claro es que ha perdido eficacia y necesita una revisión".

"Hasta el año 2012, nos permitió reducir de manera significativa la siniestralidad en el trabajo, pero la reforma laboral que hubo ese año precarizó de manera muy importante las condiciones de trabajo", ha dicho afirmando que "la salud laboral y la prevención de riesgos dejaron de ser una prioridad".

En La Rioja, ha continuado, "esto también se materializó con la desaparición del Instituto Riojano de Seguridad y Salud, que desarrollaba funciones de prevención y asesoramiento técnico a la Dirección General con competencias en materia de trabajo".

Desde entonces, ha aseverado, "la situación no ha dejado de empeorar y la siniestralidad laboral se ha convertido en una lacra con costes humanos: dolor, sufrimiento, pérdida de funcionalidad, peor calidad de vida, con unos costes económicos que se sitúan en el tres por ciento del PIB nacional".

"A falta de una revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que estamos reivindicando de manera constante, vamos a seguir combatiendo esta lacra a través de la exigencia del cumplimiento de la legislación para incorporar la prevención a la actividad ordinaria de las empresas y vamos a seguir impulsando y proyectando el trabajo de los Delegados Territoriales de Prevención que atienden fundamentalmente a Pymes y Micropymes", ha afirmado.

Ha recordado que, en la primera reunión del Consejo de Diálogo Social el propio Presidente Gonzalo Capellán, éste manifestó su preocupación por la situación, y situó en la agenda inmediata del Diálogo Social abordar una nueva Estrategia de Seguridad y Salud de La Rioja.

Sin embargo, "quien debe pilotar esta nueva Estrategia es la Consejería de Economía, Innovación y Trabajo Autónomo, cuya titular ha iniciado una senda que nos lleva al negacionismo de la siniestralidad laboral, algo desconocido hasta el momento en la política riojana".

Para este sindicato, "los accidentes son provocados por los reiterados incumplimientos de la Ley de Prevención, comenzando por las evaluaciones de puestos, que no reflejan la realidad, rebajando el nivel de protección individual y colectiva, encareciendo la formación, información, vigilancia y control. En definitiva, rebajando la inversión en seguridad y salud laboral".

Ha insistido en la necesidad de dotar de personal y medios a la Inspección de Trabajo, y en especial al Servicio de Salud Laboral, tal y como está comprometido en la anterior legislatura.

A juicio de Comunisiones, las afirmaciones de la consejera de Economía, Belinda León, de "que los accidentes son inevitables, que las sanciones y las inspecciones no reducen los accidentes, que no hay que buscar culpables, y desligar a las empresas del hecho mismo de los accidentes, como si estos no fueran consecuencia de las condiciones laborales, se sitúan en contra de todo lo que significa la prevención, en un discurso claramente negacionista de la siniestralidad, señalando a las personas trabajadoras como responsables".