CC.OO advierte de posibles movilizaciones ante la "reestructuración salvaje" prevista en Correos

Archivo - Trabajadores de Correos - CC.OO - Archivo

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido hoy de posibles movilizaciones, así como del uso de la vía judicial, ante la "reestructuración salvaje" prevista en Correos.

En nota de prensa, el sindicato ha denunciado que la prueba piloto que Correos tiene previsto en La Rioja es "la antesala de un cambio estructural" que alcanzará a todas las carterías (unas 2.500 en todo el país) con "graves consecuencias laborales y de servicio público".

Se trata, ha dicho, de un plan estatal "deliberadamente oculto", estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 "pruebas piloto" en todo el país, de las cuales una se concentra en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta distribución, ha añadido, "no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto de las cerca de 2.500 carterías del país".

En La Rioja, CCOO ha advertido de que la prueba piloto anunciada "sólo es el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a las diecisiete carterías" de La Rioja "con impacto directo sobre 150 carteros y carteras".

"Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones", ha dicho.

NUEVO MODELO OPERATIVO

El sindicato ha denunciado que el denominado Nuevo Modelo Operativo "se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad".

Ha señalado que "introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación cero que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible".

"Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público", ha asegurado Comisiones Obreras.

Ha alertado de que esta reorganización "viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde".

El sindicato ha advertido de que este modelo "provocará una sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados".

Ha añadido que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.

PARALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PILOTO

Ante esta situación, CCOO exige la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido.

El sindicato reclama, además, que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo.

CCOO advierte de que, "si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los incumplimientos de los acuerdos".