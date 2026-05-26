CCOO-Correos La Rioja recuerda que el 14 de junio es el último día para inscribirse en el Portal de Empleo de la entidad

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato mayoritario de Correos, recuerda a todas las personas interesadas en trabajar en Correos en La Rioja, que continúa abierto el plazo de inscripción en el nuevo Portal de Empleo de Correos hasta el próximo 14 de junio.

Se trata de una herramienta impulsada por el sindicato, a través de la negociación, para facilitar la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que se encuentran vacías las Bolsas de Empleo de la empresa pública.

El Portal permite que cualquier persona interesada en trabajar en Correos pueda inscribirse de forma telemática y optar a contratos temporales en los puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos, siempre respetando el derecho preferente de contratación de las personas integrantes de las Bolsas de Empleo oficiales.

Desde CCOO se subraya que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, no sustituye a las Bolsas de Empleo, sino que las complementa.

No genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso a un puesto de trabajo en Correos, bien a través de la próxima oferta de empleo, a la que se podrán presentar para obtener una plaza fija, bien a través de su incorporación a las Bolsas de contratación temporal.

CCOO ha garantizado, mediante la negociación, mecanismos de control, transparencia y orden en los llamamientos, evitando usos arbitrarios del Portal y protegiendo los derechos del personal eventual.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 14 de junio y obtener información detallada en la Sección Sindical de CCOO de La Rioja donde se ha habilitado un punto de atención específico para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.