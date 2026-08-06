CCOO critica el estado "lamentable" del centro de salud de Alberite y exige la construcción inmediata del nuevo edificio

Situación en la que se encuentrra el Centro de Salud de Alberite - CCOO

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado el estado "lamentable" del Centro de Salud de Alberite y ha exigido la construcción inmediata del nuevo edificio. El sindicato, a través de un comunicado, ha reclamado soluciones urgentes para unas instalaciones que "presentan deficiencias de climatización, mobiliario, humedades y seguridad, tanto para las personas usuarias como para la plantilla del SERIS".

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja "continúa comprobando día a día el lamentable estado de los centros de salud del Servicio Riojano de Salud (SERIS), unas condiciones que afectan tanto a las personas usuarias como a los equipos de profesionales que desarrollan su trabajo en ellos".

En este contexto, la FSS-CCOO ha lamentado la situación que presenta el actual Centro de Salud de Alberite, ubicado en la calle Pío Sicilia, número 17. El edificio, que "antes de convertirse en centro sanitario fue la casa del médico del municipio, lleva más de 30 años prestando servicio como centro de salud y continúa acogiendo la atención de medicina familiar, enfermería, atención continuada, urgencias y matronas entre otras especialidades, dentro de los horarios establecidos, pese a sus evidentes carencias estructurales y funcionales".

El nuevo Centro de Salud de Alberite debería estar construido y en funcionamiento desde hace años. El proyecto fue anunciado por primera vez en 2011, con una inversión prevista de 3,2 millones de euros para la construcción del edificio sanitario. Sin embargo, a día de hoy, la población de Alberite "continúa esperando unas instalaciones adecuadas".

Mientras el Gobierno de La Rioja "presenta como avances administrativos los trámites realizados en los últimos años, la realidad es que el nuevo Centro de Salud de Alberite continúa sin construirse". El proyecto ya estaba presentado desde la pasada legislatura, pero, según ha criticado la FSS-CCOO, el actual Gobierno "lo ha paralizado y no ha ofrecido información clara y actualizada sobre su situación real ni sobre los plazos para su ejecución".

Mientras tanto, el centro actual "sigue operativo en unas condiciones impropias de un servicio público esencial, sin que se acometan las reparaciones, mejoras y reposiciones necesarias". Para el sindicato, "no se puede trasladar a la ciudadanía la imagen de que el nuevo centro está en marcha cuando, a día de hoy, no existe una fecha oficial para el inicio de las obras de construcción".

DEFICIENCIAS DE CLIMATIZACIÓN Y MOBILIARIO

Las visitas realizadas por CCOO al Centro de Salud de Alberite han permitido comprobar numerosas deficiencias en sus infraestructuras, tanto en el inmueble como en el mobiliario. Entre ellas, destacan "la ausencia de aire acondicionado en algunas dependencias, lo que ha obligado a trabajadores y trabajadoras a llevar ventiladores de sus propios domicilios para poder soportar las altas temperaturas"

También "falta de mobiliario adecuado desde el punto de vista ergonómico y organizativo; carencia de mobiliario y sistemas de almacenamiento apropiados para custodiar documentación de importancia" y "dificultades para organizar correctamente los espacios de trabajo y garantizar unas condiciones adecuadas para la atención sanitaria".

La situación resulta especialmente preocupante en el almacén del Servicio de Farmacia. Las propias instrucciones del SERIS establecen que determinados medicamentos deben conservarse a temperaturas inferiores a 30 C. Sin embargo, durante las distintas olas de calor registradas este verano, el almacén del Centro de Salud de Alberite "no ha contado con ningún sistema de climatización que garantice el mantenimiento de unas condiciones térmicas adecuadas".

Esta carencia "puede provocar desviaciones respecto a las condiciones de conservación establecidas para los medicamentos y comprometer su estabilidad, calidad y seguridad, especialmente cuando se producen exposiciones prolongadas a temperaturas elevadas".

El edificio también presenta goteras situadas sobre una zona de paso habitual de las personas trabajadoras, generando un riesgo de resbalones y caídas. Además, las filtraciones han provocado humedades visibles en las paredes. El sindicato ha podido comprobar asimismo "el grave deterioro del tejado, cuyo estado puede favorecer la aparición de nuevas goteras y aumentar el riesgo de desprendimientos o daños estructurales en determinadas zonas si no se actúa de forma urgente". De hecho, "ya se ha producido la caída de parte de la cubierta en el área donde se encontraban las banderas del centro de salud".

UN MÓDULO ANEXO QUE NO REÚNE CONDICIONES ADECUADAS

A estas deficiencias se suma la instalación de un módulo anexo que "ha sido acondicionado con los medios disponibles, en buena medida gracias al esfuerzo del celador para ponerlo en funcionamiento". Sin embargo, CCOO considera que "este espacio no reúne las condiciones adecuadas para la atención sanitaria, especialmente para consultas que requieren privacidad y unas instalaciones apropiadas, como las de matrona".

En dicho módulo se ubican actualmente consultas de matrona y de trabajo social. La FSS-CCOO entiende que "la atención a pacientes debe realizarse en espacios dignos, seguros, accesibles y adaptados a las necesidades específicas de cada prestación sanitaria". El sindicato recuerda que las dificultades de los centros de salud y consultorios rurales de La Rioja no se limitan al estado de los edificios. En los municipios pequeños "también existe una situación preocupante de falta de profesionales, acumulación de consultas, dificultad para cubrir turnos y dependencia de refuerzos o personal itinerante".

Desde la FSS-CCOO "exigimos la construcción inmediata del nuevo Centro de Salud de Alberite y soluciones urgentes para las condiciones actuales". La Administración del SERIS lleva años respondiendo a las reclamaciones sobre el centro actual con la promesa de que "pronto" habrá un nuevo edificio. Sin embargo, ese nuevo centro "nunca llega y, mientras tanto, tampoco se reparan ni se reponen los elementos necesarios de las instalaciones existentes".

"No podemos entender cómo la Consejería de Salud de nuestra Comunidad permite que un centro de salud en el que se atiende diariamente a la ciudadanía y en el que trabaja un equipo de profesionales permanezca durante años en estas condiciones. Alberite no necesita nuevos anuncios ni promesas aplazadas: necesita un centro de salud digno, seguro y plenamente operativo, y lo necesita ya", afirma un portavoz de la FSS-CCOO.

El sindicato reclama al Gobierno de La Rioja que "deje de presentar como una realidad un centro que todavía no está construido, publique de inmediato los plazos concretos del proyecto y adopte, mientras tanto, todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de atención y trabajo en el actual Centro de Salud de Alberite".