CCOO dice que el acuerdo del SERIS deja atrás a varias categorías profesionales y exige mejoras para toda la plantilla

Archivo - Ventanas del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja "no puede dejar pasar el trato de desigualdad y falta de reconocimiento que están recibiendo distintas categorías profesionales del Servicio Riojano de Salud (SERIS)".

Tras las negociaciones desarrolladas en torno a la partida de 30 millones de euros destinada a la mejora del personal sanitario, desde CCOO "hemos defendido que los recursos disponibles deben repartirse con criterios de equidad, justicia y reconocimiento profesional", han señalado a través de una nota de prensa.

Sin embargo, "consideramos que el acuerdo alcanzado no garantiza mejoras para el conjunto de la plantilla y deja fuera a colectivos esenciales para el funcionamiento de la sanidad pública riojana". El acuerdo "contempla mejoras para determinadas categorías, como el incremento de la productividad fija del personal de Enfermería, la mejora de las retribuciones de TCAE y TFAR, la reclasificación de determinados colectivos técnicos y un incremento del complemento de productividad del personal del grupo E, integrado por celadoras, celadores y pinches".

Desde CCOO entendemos que estos compromisos "no pueden servir para aplazar indefinidamente la solución a las desigualdades existentes". La Administración ha justificado que los recursos económicos "son limitados y que no es posible atender a todas las categorías". Para nuestra organización, "este argumento no puede utilizarse para consolidar agravios comparativos dentro de un servicio de salud público, universal y de carácter nacional".

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES: UNA CATEGORÍA ESENCIAL Y OLVIDADA

Las trabajadoras y los trabajadores sociales desempeñan una función imprescindible en la atención integral a la ciudadanía y en la coordinación de los recursos sanitarios y sociales. Sin embargo, continúan "siendo una categoría profesional claramente infravalorada y olvidada dentro del SERIS". A la hora de abordar el incremento de la productividad, "este colectivo no ha sido incluido en el acuerdo".

Su organización depende actualmente de una estructura superior vinculada a Enfermería, "a pesar de que se trata de una categoría con funciones, responsabilidades y conocimientos específicos". Consideramos imprescindible que "quienes gestionen una categoría profesional conozcan directamente su realidad, sus funciones y sus necesidades".

Por ello, reclamamos una estructura de gestión propia para las trabajadoras y los trabajadores sociales, así como el reconocimiento retributivo y profesional que merecen.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: MISMO TRABAJO, DISTINTA RETRIBUCIÓN

Otra de las situaciones más graves afecta al personal de Gestión y Servicios, especialmente a las administrativas, los administrativos, las auxiliares administrativas y los auxiliares administrativos. Se trata de personal no sanitario, pero esencial para el funcionamiento diario del SERIS. "Sin su trabajo no sería posible garantizar la gestión de citas, la atención a la ciudadanía, la tramitación de expedientes, la organización de las unidades ni el correcto funcionamiento de los centros sanitarios", ha señalado el sindicato.

Desde CCOO observamos que otras categorías del mismo grupo profesional "reciben mejoras o complementos cuando realizan funciones correspondientes a categorías superiores". Sin embargo, esta posibilidad "no se está reconociendo de manera adecuada al personal administrativo y auxiliar administrativo".

La situación "resulta especialmente injusta en aquellos centros y oficinas en los que auxiliares administrativos y administrativos realizan exactamente las mismas tareas, pero perciben retribuciones diferentes". En muchos casos, "las auxiliares y los auxiliares administrativos desarrollan funciones propias de administrativos sin recibir el reconocimiento profesional ni económico correspondiente". Esta situación "constituye un agravio comparativo que debe resolverse de forma inmediata".

Desde CCOO "exigimos que se valore la reclasificación profesional de las auxiliares y los auxiliares administrativos cuando desempeñen funciones de superior categoría o, alternativamente, que se limiten sus funciones y se reduzca su carga de trabajo para ajustarlas a su puesto real". "No es aceptable que se exija la realización de funciones de mayor responsabilidad sin reconocerlas profesional ni retributivamente", han apuntado.

OFICIALES Y PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

El personal oficial de mantenimiento "también continúa sufriendo una situación de abandono y falta de reconocimiento". Sus retribuciones se sitúan, en muchos casos, "en niveles próximos al Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de la importancia de sus funciones y de la responsabilidad que asumen diariamente".

Un servicio de salud "no puede funcionar sin el trabajo de quienes garantizan el mantenimiento de sus instalaciones, equipos y servicios básicos". Estas trabajadoras y trabajadores "desarrollan tareas esenciales para la seguridad y la actividad asistencial de los centros sanitarios". Además, CCOO considera que "la mejora retributiva de las guardias negociada en el acuerdo debería haberse aplicado a todo el personal que realiza guardias obligatorias".

Entre estas categorías se encuentran las oficiales y los oficiales de mantenimiento, así como el personal técnico de mantenimiento, cuya disponibilidad "resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento continuado de los centros sanitarios".

"No es aceptable que esta mejora se limite exclusivamente al personal Facultativo y de Enfermería, dejando fuera a profesionales que también deben responder ante incidencias urgentes, averías y necesidades asistenciales fuera de su jornada ordinaria", ha señalado el sindicato.

FISIOTERAPEUTAS Y TERAPEUTAS OCUPACIONALES

Las mejoras acordadas "tampoco resuelven la situación de otras categorías profesionales que llevan años esperando un reconocimiento real". Las fisioterapeutas y los fisioterapeutas "no han recibido mejoras suficientes durante los últimos años, pese a la importancia de su trabajo en la recuperación funcional, la prevención de la dependencia y la atención integral a la ciudadanía".

Del mismo modo, las terapeutas ocupacionales y los terapeutas ocupacionales "continúan siendo una categoría prácticamente olvidada por el SERIS". Su labor resulta fundamental para favorecer la autonomía personal, la recuperación y la participación de las personas usuarias en su entorno. Desde CCOO exigimos que estas categorías "no vuelvan a quedar fuera de las futuras mejoras retributivas y profesionales".

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO La Rioja "exigimos que, en las próximas oportunidades de negociación, se incluya a todas las categorías que no han recibido mejoras, se priorice a quienes tienen las retribuciones más bajas, se reconozcan las funciones efectivamente realizadas, se corrijan los agravios comparativos entre categorías que desarrollan tareas similares y se establezcan complementos específicos para los puestos con mayor responsabilidad, disponibilidad o penosidad".

Los 30 millones de euros anunciados por el Gobierno de La Rioja "deben servir para reducir las desigualdades, no para ampliarlas". La mejora de la sanidad pública riojana "debe alcanzar a todas las personas que trabajan en ella: personal sanitario y no sanitario, categorías asistenciales, administrativas, técnicas, de mantenimiento y de apoyo".

CCOO seguirá reclamando que "ninguna trabajadora ni ningún trabajador del SERIS quede en el olvido y que todas las categorías profesionales reciban un reconocimiento justo, tanto económico como profesional".