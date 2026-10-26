CCOO exige medidas para proteger al profesorado y al alumnado "frente al ciberacoso en redes sociales"

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja expresa "su preocupación" por las cuentas anónimas conocidas como 'curis', utilizadas en algunos casos para difundir burlas, insinuaciones y ataques contra docentes y estudiantes. "Las denuncias conocidas en institutos riojanos evidencian la necesidad de actuar. Los centros educativos deben ser espacios seguros para quienes enseñan, aprenden y trabajan en ellos".

CCOO traslada su apoyo a toda la comunidad educativa y rechaza que estas conductas se justifiquen como simples bromas. "La crítica y la discrepancia son legítimas, pero no pueden confundirse con la humillación pública ni con el ataque a la dignidad y la intimidad de las personas".

Para el sindicato, estas dinámicas reflejan "una cultura del escarnio y el señalamiento que convierte la ridiculización ajena en entretenimiento. Frente a ello, defendemos la empatía, el respeto, la solidaridad y la reivindicación colectiva. Reclamar derechos no es humillar: es dialogar, organizarse y actuar conjuntamente para transformar las situaciones injustas".

Desde CCOO "hacemos un llamamiento a la unidad del profesorado, el alumnado, las familias y los equipos directivos. No se trata de enfrentar a unos con otros ni de criminalizar a la juventud, sino de prevenir el acoso, apoyar a quienes lo sufren y reforzar la convivencia".

"Exigimos al Gobierno de La Rioja protocolos claros frente al ciberacoso, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico al profesorado afectado, protección y acompañamiento al alumnado, más recursos de orientación y convivencia, y formación en ciudadanía digital". La Consejería -finalizan- debe coordinar una respuesta eficaz y no dejar solos a los centros ante situaciones que trascienden sus aulas.

"La escuela debe ser un lugar de convivencia, no de humillación; de solidaridad, no de señalamiento. Proteger al profesorado y al alumnado es defender una educación pública segura y de calidad".