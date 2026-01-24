CC.OO expresa su "malestar, sorpresa e indignación" por el cierre del Lupa de Vara de Rey

Supermercado Lupa en Vara de Rey - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras ha expresado su "malestar, sorpresa e indignación" por el cierre del supermercado Lupa ubicado en Vara de Rey.

En nota de prensa, ha relatado cómo la empresa SEMARK (LUPA) ha comunicado hoy a las dieciséis personas de la plantilla del centro ubicado en la calle Vara de Rey n.º 32 de Logroño, la decisión unilateral del cierre del centro.

Ha resaltado cómo esta noticia de cierre se ha efectuado a las personas trabajadoras, sin notificación previa al comité y, por lo tanto, sin opción a negociación de las condiciones.

Esto supone, ha resaltado, que lo ha hecho "incumpliendo y saltándose la empresa la normativa vigente y obviando por completo al comité de empresa, demostrando así la falta de respecto por éste y por sus trabajadores y trabajadoras".

Ha indicado haber instado a la empresa a una reunión urgente donde se les den las explicaciones oportunas, informándoles de los motivos del cierre y que se abra un espacio de negociación.

"No podemos consentir que esta situación se vuelva a repetir y que no se cumpla con la normativa vigente. CCOO velará para que en este proceso no se produzcan más irregularidades como las que hemos visto hoy", ha finalizado..