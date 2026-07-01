CCOO del Hábitat de La Rioja condena la agresión a un vigilante de seguridad en un supermercado de Logroño

Archivo - Coche de Policía Local de Logroño, policía municipal de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO del Hábitat de La Rioja condena "enérgicamente" la agresión sufrida por un vigilante de seguridad mientras desempeñaba sus funciones en un céntrico supermercado de la calle Murrieta de Logroño".

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 25 de junio, sobre las 10,30 horas, cuando el trabajador fue agredido durante el ejercicio de sus funciones. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el compañero permanece en situación de baja laboral.

Desde CCOO del Hábitat de La Rioja "trasladamos nuestro apoyo y solidaridad al trabajador agredido y denunciamos el preocupante aumento de las agresiones y actos violentos que vienen sufriendo los profesionales de la seguridad privada".

Esta organización sindical ha advertido en reiteradas ocasiones del incremento de estos riesgos, solicitando reuniones con la empresa, la realización de evaluaciones de riesgos reales y efectivas y la adopción de medidas preventivas que continúan siendo desatendidas.

CCOO reclama la implantación de medidas de protección adecuadas, entre ellas el refuerzo de servicios mediante binomios en aquellos centros con mayor conflictividad, la dotación de equipos de protección como chalecos anticorte cuando el riesgo lo aconseje, una adecuada protección jurídica a las personas trabajadoras agredidas y el estudio de nuevos medios de protección que mejoren la seguridad de los vigilantes.

La seguridad de quienes garantizan la seguridad de los demás no puede seguir siendo ignorada. CCOO del Hábitat de La Rioja "continuará exigiendo a las empresas y a las administraciones las medidas necesarias para proteger la integridad y la salud de los profesionales de la seguridad privada".