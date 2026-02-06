CCOO planteará una propuesta integral de modificación del régimen del despido; "Una necesidad absolutamente vigente"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, tras su atención a los medios en la UR - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anunciado que el sindicato planteará próximamente una propuesta integral de modificación del régimen del despido en España a pesar de las "dificultades que pueda presentar con la situación política actual" ya que la necesidad de cambiarlo está "absolutamente vigente".

Sordo ha hecho estas declaraciones en la Universidad de La Rioja, minutos antes de clausurar la Jornada 'La insuficiencia de la protección frente al despido improcedente en España: un debate abierto', que organizan la propia Universidad y CC.OO.

Para Comisiones Obreras, ha indicado, "la necesidad de cambiar el régimen de despido en España es absolutamente vigente".

Tras ganar una resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Sociales según la cual la legislación en España no se acomoda en materia de despido a lo que dice la Carta Social Europea, para Sordo está claro que "se necesita una reforma del despido".

En este sentido, reflexiona, "hay quien puede pensar que es imposible" con la situación política actual "y seguramente puede que tenga razón, pero en todo caso Comisiones Obreras va a seguir reivindicando un mejor tratamiento para las personas que son despedidas".

LA ÚLTIMA OPCIÓN, EL DESPIDO

En España "las indemnizaciones por despido no son disuasorias" pero lo que hay que hacer -a su juicio- es que "cuando una empresa tiene problemas, la última opción sea siempre la del despido, que de forma previa se puedan acomodar otro tipo de medidas".

Así se hizo -ha recordado- por ejemplo, en tiempos de pandemia, "con los ERTEs".

En contra "de todos los que dicen que si se restringe el despido las empresas van a pasar por problemas", el secretario general de CCOO les ha recordado que ese mismo argumento "se utilizaba cuando se decía que reducir la temporalidad o hacer desaparecer el contrato de obra o servicio haría que las empresas pequeñas no contratasen o cuando se decía que subir el Salario Mínimo Interprofesional haría que las empresas pequeñas o los autónomos no contratasen, en fin, es un poco siempre lo mismo...".

A pesar de ello, las medidas pactadas en reforma laboral, en materia de salarios o en ERTES "han demostrado que son eficaces". Por tanto, finaliza, "a España le queda para completar una revisión de cierta profundidad de su modelo laboral y cambiar el régimen de despido".