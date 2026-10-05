CCOO La Rioja rechaza los domingos y festivos de apertura comercial fijados para 2027

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de La Rioja ha mostrado "su más profundo rechazo" a la decisión adoptada hoy por mayoría en el Consejo Riojano del Comercio, que autoriza la apertura de 10 domingos y festivos en la comunidad autónoma durante 2027.

Forman parte de este consejo la Federación de Empresas de La Rioja (FER); la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; las organizaciones sindicales CCOO y UGT; la Unión de Consumidores Europeos de La Rioja (EUROCONSUMO); la Asociación de Consumidores Informacu La Rioja (FUCI); la Asociación de Consumidores Hala (ACOHA); la Asociación de Comerciantes de Logroño Casco Antiguo; la Asociación de Comerciantes de Nájera (MERCANAYARA); la Asociación de Comercio Zona Oeste Comercial (ZOCO); la Asociación de Comerciantes de Arnedo y Comarca (ACAC).

También la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED); la Asociación de Supermercados de La Rioja (ASUPRI) y la Federación Riojana de Municipios (FRM).

CCOO defendió en el consejo "la opción de cero aperturas por el impacto negativo que tienen sobre la salud y la conciliación de la vida personal y familiar de las plantillas, en un sector fuertemente feminizado".

El sindicato señala que no existe constancia de que abrir en domingos y festivos beneficie a la economía ni a la mayoría de los establecimientos comerciales de La Rioja.

A su juicio, estas aperturas no incrementan el consumo total ni generan empleo de calidad, sino que reparten las ventas habituales de la semana en un día más y anteponen los intereses de las grandes superficies al bienestar de las personas.

El sindicato rechaza especialmente que entre los días aperturables para 2027 se hayan incluido dos fechas muy significativas: el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el 9 de junio, Día de La Rioja.

Para CCOO son jornadas "ligadas a la identidad laboral, la cultura y la desconexión colectiva, y obligar a las plantillas a trabajar en ellas les impide participar en los actos institucionales, festivos y populares que forman parte de la tradición de la clase trabajadora y de La Rioja". Los días aprobados por mayoría son el 3 y 10 de enero, el 25 y 29 de marzo, el 1 de mayo, el 9 de junio, el 5 de septiembre y el 6, 19 y 26 de diciembre.