CCOO ve que Educación se escuda en la "mal llamada autonomía de centro" para no mediar ante el uso de velo en las aulas

Pide al consejero que "deje de echar balones fuera" y actúe "para que no haya desigualdades entre centros educativos"

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja considera que el consejero de Educación, Alberto Galiana, ha hecho "dejación de funciones" a la hora de mediar ante la posición de un centro riojano de denegar a varias alumnas el acceso con velo islámico a las aulas. El consejero "se escuda en la mal llamada 'autonomía de los centros' que la utiliza cuando quiere pero lo que debe hacer es actuar para que no haya desigualdades entre centros educativos".

El secretario general de la Federación Riojana, Pedro Javier Antolín, ha valorado así la polémica suscitada en el instituto Sagasta de Logroño a raíz de la situación de estas alumnas que se ha producido al principio de este nuevo curso escolar. Una decisión que el centro justifica por la prohibición efectiva del instituto de acudir con prendas como gorros, capuchas, viseras o velos islámicos, en aplicación de su normativa interna.

Ante tal hecho Antolín considera que el consejero de Educación, Alberto Galiana, "ha tirado balones fuera y ha permitido que los centros entren en esta polémica sin tener que hacerlo".

"DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN"

Como consideran desde CCOO La Rioja "hay una normativa clara estatal que marca cómo funcionan estas situaciones y, sobre todo, está el derecho fundamental a la educación de estas personas, no se puede cercenar ese derecho que, como decía antes, ya está reflejado en normativas, en legislación superior".

Por ello, reitera, "consideramos que el consejero se ha lavado las manos y es él el que tiene que actuar para que no haya desigualdades entre centros educativos, no puede ser que cada centro educativo en esa supuesta normativa o mal entendida autonomía de centro, se hagan cosas que no se puedan hacer".

"El consejero de Educación se tiene que mojar y actuar en este momento", ha destacado. Además, prosigue, "no podemos permitir que se creen desigualdades entre los centros riojanos y menos ante un derecho fundamental como es la educación y se está, según nuestro punto de vista, maltratando".

Al respecto de la "mal llamada autonomía de centro", Antolín critica que Educación "la utiliza cuando quiere". Si sigue así -finaliza- "lo que podemos conseguir es que cada centro sea una isla en el desierto, con lo que esto conlleva de migraciones de cierto tipo de alumnado, normalmente el más desfavorecido, de uno a otro centro. Y eso no puede ser. Todos los centros tienen que ser un reflejo real de la sociedad riojana".