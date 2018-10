El 'chef del frío', Fernando Sáenz, será premiado en Madrid por su "compromiso con la tierra"

Publicado 08/07/2018 11:44:59 CET

El maestro heladero riojano, Fernando Sáenz, recogerá este lunes en Madrid uno de los premios GASTROActitud 'Compromiso con la Tierra' con el que se pone en valor su esfuerzo, constancia y actitud profesional y que le llega "como una inyección de moral" para seguir ofreciendo lo mejor de sus productos y sorprender en cada una de sus elaboraciones.

Fernando Sáenz ha conseguido con su Obrador Grate & Heladería dellaSera llegar a lo más alto y el portal GASTROActitud ha querido reconocer la calidad de este "artesano con mayúsculas" que, con su quehacer diario y cotidiano, hace posible la supervivencia de productos gastronómicos y contribuye a la conservación del medio rural y del medioambiente.

Un premio que recibe "con gran ilusión" porque, como ha explicado el heladero a Europa Press "soy consciente de que en mi oficio elegí un camino muy diferente pero al final ha calado tanto en los clientes como en la crítica profesional de aquellos que se dedican a poner en valor el trabajo de los pequeños artesanos y no me puedo sentir más orgulloso".

Durante la entrega de premios, que tendrá lugar mañana en la taberna Arzábal Museo Reina Sofía, la reconocida cocinera y estrella Michelín, Macarena de Castro, ejercerá de madrina de los premiados. Una profesional que lleva muchos años potenciando el trabajo de los pequeños productores y artesanos como el del maestro heladero riojano.

Trabajar con el frío, cocinar sabores, escuchar los ingredientes y sorprender con sus elaboraciones son las máximas de este heladero que lleva desde hace muchos años dedicándose a los postres y repostería. Tras dar un paso adelante y derrochar su creatividad exclusivamente a los helados, Fernando Sáenz -premio nacional de Gastronomía como repostero- sigue con la misma ilusión del primer día poniendo pasión en cada una de sus elaboraciones.

"Tengo muchas ideas en mi cabeza y siempre estoy intentando aportar algo nuevo. Yo quise crear la heladería y obrador porque la idea que yo tenía de los helados no la encontraba en ningún sitio e incluso muchas veces me decían que eso era imposible, pero no me di por vencido, tengo un espíritu soñador y me puse a trabajar en ello". Una actitud con la que ha podido superar todos los miedos y seguir adelante.

DellaSera ofrece así "una visión un poco más amplia de lo que es el mundo de los helados, del sabor y de la gastronomía". Un punto de venta, situado en pleno centro de Logroño, en la calle Portales (número 28), en donde "se pone en valor la profesión del heladero desde el inicio, desde la recolección de las materias primas excelentes al proceso de elaboración" que no son difíciles "pero sí costosos".

Y ésta, quizás, pueda ser la seña de identidad de este maestro heladero y su equipo. "Hoy en día parece que en la industria se penaliza que los procesos sean largos pero nosotros a cada elaboración le dedicamos mucho tiempo y mucho mimo, ése es el camino que queremos potenciar".

"No es lo mismo hacer un helado en una hora que en 15, y eso al final creemos que se nota y que la gente es consciente de la labor que tiene este trabajo", ha explicado el conocido también como 'Chef del frío'.

Para realizar ese proceso, dellaSera cuenta, además de su tienda física, con un obrador en Viana porque "nosotros creemos que las instalaciones tienen que estar en sitios adecuados y espacios óptimos para poder trabajar y teníamos claro que no queríamos un obrador urbano porque no nos ofrecería esas posibilidades".

Un obrador donde trabajar y dejar explotar la imaginación. "Siempre estamos muy atentos a las novedades, a cualquier combinación que nos pueda sorprender, a cualquier fruta... somos defensores de ver cómo se van desarrollando los sabores y ver resultados". Solo así "podemos sorprender" y, en este sentido, ha indicado, "dentro de dos semanas tendremos la uva verde y a partir de ahí ya estamos pensando en cómo ofrecerla a nuestros clientes".

"Entender el presente y el momento actual de un grano de café, un limón o de las aromáticas que plantamos en el pequeño huerto de nuestro obrador son claves fundamentales para comprender nuestra filosofía de trabajo", ha destacado Sáenz.

Una profesión amplia de creatividad en la que es muy importante "la actitud y tener una mente abierta" además de "la multidisciplinariedad. Tenemos un oficio en el que nos volcamos y dedicamos mucho tiempo pero también estamos abiertos a otro tipo de disciplinas, relacionadas o no con la gastronomía, como la fotografía el arte o el trabajo artesano que nos sirve como gran inspiración".

Con todo ello, Fernando Sáenz nos invita a disfrutar del paraíso y degustar helados como sombra de higuera, paseo de verano o chocobarrica, algunas de sus sorprendentes elaboraciones que atrapan por su creatividad y sabor y que podemos encontrar en la carta de su heladería en el casco antiguo de Logroño.