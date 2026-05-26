Un ciclista de 13 años arrollado por un vehículo en Doctores Castroviejo de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 13 años ha sido trasladado al Hospital de San Pedro tras ser arrollado, a las 14,27 horas, por un vehículo a la altura del número 20 de Doctores Castroviejo de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencia se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.