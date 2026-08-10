Un ciclista atropellado por una furgoneta en Avenida de la Paz en Logroño

El ciclista atropellado siendo atendido por los servicios sanitarios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 67 años, ha sido atropellado por una furgoneta, a las 13,08 horas, en Avenida de la Paz en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112, siendo trasladado al Hospital San Pedro.

Desde este centro de coordinación se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y se ha informado a la Policía Local de Logroño.

El ciclista ha sido atendido por los recursos sanitarios y trasladado al Hospital Universitario San Pedro.