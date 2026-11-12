El CIS da en La Rioja dos escaños al PP y otros dos al PSOE, mismo resultado que en 2023

Archivo - Una urna electoral - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre dibuja un reparto de escaños en La Rioja similar al de los pasados comicios generales, con dos escaños para el PP y dos para el PP.

De este modo, no se produciría ninguna variación frente a las elecciones de 2023. Además, en el caso de La Rioja no hay horquilla de variación en la encuesta publicada este jueves.

En cuanto a la intención de voto, un 30,3 por ciento de los encuestados en La Rioja votaría al PP, seguido del PSOE con un 29,8 por ciento y Vox con un 11,3 por ciento, según el estudio preelectoral.

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre sobre una muestra de 477 entrevistas en la Comunidad, ha situado en cuarta posición a Frente Amplio con un 4 por ciento, seguido de 'Se acabó la fiesta' con 1 por ciento, mientras que Podemos obtendría un 0,4 por ciento. Un 13,2 por ciento aún no ha decidido su papeleta.

En la variable de voto más simpatía, los populares ocupan la primera posición, con el 33,1 por ciento de apoyo en esta encuesta en el territorio autonómico frente al 32,9 por ciento de los socialistas y el 11,8 por ciento de Vox.

Por otra parte, 60,2 por ciento de los encuestados en La Rioja cree que el PP ganará los comicios generales, frente a un 22,6 por ciento que ha pronosticado el triunfo del PSOE y un 2 por ciento que ha apuntado a Vox.