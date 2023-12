Ciudadanos Haro devuelve el dinero resultante de la asignación por grupo municipal de la pasada legislatura

La formación naranja devuelve a las arcas municipales del Ayuntamiento de Haro 2.601,43 euros



LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Haro ha devuelto a las arcas municipales del Ayuntamiento de Haro 2.601,43 euros. Así lo ha anunciado el concejal del partido liberal y cuarto teniente de alcalde, Borja Merino, quien ha ejecutado la devolución del sobrante de la asignación recibida al Grupo Municipal Ciudadanos durante la pasada legislatura.

Este dinero es el recibido por los grupos municipales mensualmente a lo largo de toda la legislatura, para cubrir los gastos de funcionamiento ordinarios propios de su actividad.

"El dinero que ha recibido un grupo municipal y no se ha gastado en esa legislatura, debe volver a su Ayuntamiento para que se beneficie al ciudadano, todos los partidos deberían hacer lo mismo si no tienen grupo municipal", ha apuntado el edil.

Merino ha señalado que "no realizamos ninguna acción extraordinaria con esta devolución. Durante la anterior legislatura mis compañeros Fernando Castillo y Rafael García, que formaron el grupo municipal de Cs Haro, destinaron estos recursos de manera escrupulosa y prudente en las acciones que marca la ley y en el funcionamiento ordinario del grupo municipal y ahora que no tenemos grupo municipal, devolvemos la cuantía no utilizada de ese dinero a los jarreros, que son sus legítimos dueños".

En el primer Pleno de esta nueva legislatura el concejal de Cs, Borja Merino, y su compañera de Vinea, Laura Vidaurre, "a pesar de salir perjudicados con ello y estando en el equipo de Gobierno, votaron junto con el PP a favor de no designar como Grupo Municipal a aquellas formaciones que no posean más de un concejal, consiguiendo así un gran ahorro directo para las arcas municipales y dando la posibilidad de que esos fondos repercutan directamente en el día a día de los jarreros".

Con esta actuación, tal y como indica Merino: "Ciudadanos Haro sigue apostando por la transparencia y por la gestión eficiente y eficaz del dinero público, sin chiringuitos, sin derroches y guiados por el sentido común y el beneficio general del municipio".