El CJCC presenta su programación 2026 con más cultura, más participación y más ocio saludable para la juventud - CJCC

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra presenta su programación para 2026: una propuesta integral que reúne cultura, formación, internacional, ocio y tiempo libre, prevención, vida saludable, voluntariado e impulso del asociacionismo juvenil. Se desarrollará a lo largo de todo el año en distintos espacios, con el objetivo de ofrecer oportunidades de participación, aprendizaje y bienestar, dirigido principalmente para jóvenes de 12 a 35 años.

El eje vertebrador de 2026 será reforzar el protagonismo juvenil, fomentando que las y los jóvenes creen, organicen y lideren iniciativas con impacto social. En este sentido, los programas se alinean con las líneas estratégicas del Instituto Riojano de la Juventud y se apoyan en una red de trabajo que conecta entidades, centros educativos, voluntariado y espacios de encuentro juvenil. Como novedades destacadas este año, se incorporan y refuerzan las acciones de ODS 2030 y el proyecto Misión Eclipse.

DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Desde el Programa de Cultura se impulsarán propuestas para acercar la creación artística y el patrimonio con propuestas como Lunarte, como recorrido artístico multidisciplinar en el Casco Antiguo; realizaremos Una Ronda con Arte Joven, con intervenciones artísticas juveniles y visitas guiadas para poner en valor el patrimonio local y artístico; y un gran espacio intercultural con actuaciones y exposiciones en Melodías del Mundo.

El Programa de Formación desarrolla iniciativas como el curso de monitor/a de ocio y tiempo libre, charlas y talleres de Misión Eclipse, talleres de escritura creativa y formaciones sobre voluntariado, liderazgo, trabajo en equipo y asociacionismo.

En el Programa de Ocio y Tiempo Libre proponemos actividades lúdicas, culturales y creativas que fomenten entornos seguros, inclusivos y participativos. Se celebrará Memorandum Calagurris, con tardeo y noche joven; El Casco Antiguo Suena, como festival de música y convivencia en el casco histórico. Además, se contemplan acciones como la participación en el Mercadillo Navideño, entre otros.

El Programa de Prevención refuerza alternativas de ocio responsable y educación preventiva. Incluye la gestión de la Juegoteca durante todo el año (con un fondo aproximado de 100 juegos, en crecimiento), además de Jornadas de Juegos de Mesa y acciones como Juegoteca en Movimiento en verano, para llevar el juego a espacios cotidianos de encuentro y convivencia.

En Vida Saludable la programación combina actividad física, educación para la salud y bienestar emocional. Se desarrollarán las rutas Jóvenes en Ruta, el Círculo de Reflexiones (orientado al diálogo y la salud mental) y el proyecto ArtEstima, centrado en bienestar emocional a través del arte. También se prevé un servicio de acompañamiento psicológico para voluntariado y jóvenes participantes, con carácter confidencial y gratuito.

El Área de Información y Asociacionismo Juvenil actuará como punto de encuentro y coordinación de iniciativas, con Punto de Información, campañas de concienciación, charlas en institutos, formaciones y Jornadas de Puertas Abiertas, reforzando la red juvenil y el trabajo colaborativo con entidades y centros educativos de la comarca.

Por último, el Programa de Voluntariado se plantea como "centro neurálgico" de apoyo y coordinación, con campañas de sensibilización, dinámicas participativas en centros educativos, actualización y difusión de la guía de asociaciones y un encuentro en torno al Día Internacional del Voluntariado, incluyendo espacios de puertas abiertas y talleres.

Además, continuaremos con nuestro servicio de Emancipación Juvenil, el programa de promoción de ODS 2030 (Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible), Cuerpo Europeo de Solidaridad, Intercambios y otros proyectos.

Con esta programación, el Consejo reafirma su apuesta por una juventud activa, creativa y comprometida con su entorno, invitando a jóvenes, entidades y ciudadanía a sumarse a las actividades, colaborar y participar en los grupos de trabajo y proyectos a lo largo de 2026.

Desde estas líneas "queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el enorme esfuerzo, la entrega y la generosidad de todo el voluntariado y personas colaboradoras con nuestra entidad". Gracias también por el apoyo constante del Instituto Riojano de la Juventud, el Servicio Riojano de Empleo, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Calahorra, Consejo de la Juventud de La Rioja, Obra Social "la Caixa" y Erasmus+.