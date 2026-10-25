El comercio de Calahorra se suma a la celebración de Halloween con el reparto de 500 euros en premios - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra continúa desarrollando acciones para apoyar el comercio de proximidad y ha organizado una nueva campaña de dinamización comercial bajo el título 'Tiendas Halloween Calahorra'.

Una actividad incluida en el Plan de dinamización del comercio calagurritano, impulsado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la implicación de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.

La campaña se desarrollará del 26 al 31 de octubre y premiará a aquellas clientes que recorran varios comercios participantes y compartan su experiencia en redes sociales. Entre todas las personas que completen correctamente la mecánica establecida se sortearán 10 premios de 50 euros, sumando un total de 500 euros en premios.

Para participar, los clientes deberán realizar compras en tres comercios diferentes adheridos a la campaña, conservar los tiques de compra y hacerse una fotografía en uno de los establecimientos participantes, ya sea junto a la persona propietaria, trabajadora o frente al escaparate.

Por último, tendrá que publicar la imagen en redes sociales utilizando el hashtag #TiendasHalloweenCalahorra.

Además, deberán escanear el código QR disponible en los comercios y completar el formulario de inscripción.

Los establecimientos participantes contribuirán a la ambientación de la campaña, decorando sus locales con motivos relacionados con Halloween y exhibiendo en un lugar visible el cartel informativo con el código QR. Asimismo, colaborarán en la verificación de los tiques y en la realización de las fotografías cuando sea necesario.

El 2 de noviembre se celebrará el sorteo entre todas las personas inscritas que hayan cumplido los requisitos de participación. Los ganadores dispondrán hasta el 7 de noviembre para canjear su premio en cualquiera de los comercios adheridos a la novedosa campaña.

Cada premio tendrá un valor de 50 euros, que deberán destinarse a una compra mínima del mismo importe. Para hacer efectivo el premio, será necesario presentar el DNI y el cupón acreditativo correspondiente en el establecimiento elegido.

Con esta iniciativa, Calahorra busca incentivar las compras en el comercio de proximidad, dinamizar la actividad económica local y crear una propuesta participativa y atractiva coincidiendo con una de las fechas más señaladas del otoño.