La Comisión Anti-Sida de La Rioja publica la guía 'Conocer y prevenir el VIH/SIDA' en colaboración con la UR

La Comisión Anti-Sida de La Rioja publica la guía Conocer y prevenir el VIH/SIDA en colaboración con la Universidad de La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Anti-Sida de La Rioja ha editado la guía 'Conocer y prevenir el VIH/SIDA', una obra colectiva firmada por 14 autores -tanto de la propia Comisión como de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja- que pretende ser una herramienta útil para informar y ayudar esta infección, sensibilizar y generar conciencia social.

La obra, de 68 páginas y publicada en colaboración con el programa de Becas Gilead Sciences, está coordinada por Raúl Juárez Vela, Ignacio Larrayoz Roldán, Regina Ruiz de Viñaspre Hernández e Iván Santolalla Arnedo, del Grupo de Investigación en Cuidados y Salud de la Universidad de La Rioja.

La guía Conocer y prevenir el VIH/SIDA. Información que protege, desmitifica y empodera es fruto de la colaboración de la Comisión Anti-Sida de La Rioja y la Universidad de La Rioja y surge con el objetivo de ofrecer información fiable y fácil de entender sobre la infección por VIH, sus formas de transmisión, prevención detección y tratamiento; con especial atención a la realidad de la población joven y universitaria.

A través de un enfoque claro y basado en la evidencia, esta guía aborda no solo los aspectos médicos del VIH, sino también la importancia de combatir el estigma, desmontar mitos y promover una vivencia de la salud sexual desde el respeto, la responsabilidad y la inclusión.

Los autores ofrecen esta guía -dirigida principalmente a quienes estudian el Grado en Enfermería- desde el convencimiento de que, frente a la desinformación, el miedo y los prejuicios, el conocimiento sigue siendo la herramienta más poderosa para proteger la salud y construir una sociedad más justa.

La obra está dividida en cinco capítulos, más el prólogo, la bibliografía y los enlaces de interés, que se ocupan de cuestiones como los antecedentes; el contexto, material y método para el desarrollo de esta guía; las formas de transmisión, detección y tratamiento del VIH; los mitos, falsas creencias y estigma social; la salud sexual, prevención y recomendaciones generales.

La guía Conocer y prevenir el VIH/SIDA es obra de José Ramón Blanco Ramos, Nerea Fuentes Santamaría, María Dolores Martínez Sáenz, Javier Pinilla Moraza y María Lourdes Viana Sáenz, de la Comisión Anti-Sida de La Rioja; así como de Irati Estalayo Beascoechea, Rosana Garrido Santamaría, Ignacio Larrayoz Roldán, María Paz Martínez Tre, Noelia Navas Echazarreta, Regina Ruiz de Viñaspre Hernández, Iván Santolalla Arnedo y Leire Urcelay Alberdi, de la Universidad de La Rioja.