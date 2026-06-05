La Comisión Organizadora de la PAU riojana afirma que el examen de Matemáticas II "cumple con el marco normativo fijado"

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora de la PAU de La Rioja garantiza que el examen de Matemáticas II -realizado ayer por los alumnos- "cumple con las características y requisitos establecidos para su realización, según el marco normativo fijado" por lo que "lo que corresponde ahora es esperar a los resultados para los que se tendrán que aplicar los correspondientes criterios de corrección y calificación".

La Comisión ha respondido así a las múltiples quejas que, desde el día de ayer, se han ido produciendo por parte de los propios alumnos de la PAU examinados de dicha asignatura.

Tras una reunión mantenida este viernes al respecto, la Comisión asegura que "tanto los elementos curriculares objeto de evaluación, como el número y el tipo de preguntas o tareas, se adecuan a la duración del ejercicio, cumpliendo con el contenido competencial fijado en la correspondiente estructura y guía de la materia".

Asimismo, indican que a lo largo de este curso "se han llevado a cabo las correspondientes reuniones de coordinación en la forma establecida".

Por lo tanto, finalizan, "corresponde ahora esperar a los resultados para los que se tendrán que aplicar los correspondientes criterios de corrección y calificación".