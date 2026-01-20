Comité de Empresa ADIF y RENFE en La Rioja se solidariza con víctimas del accidente de Adamuz y pide que se esclarezca

Concentración del Comité de Empresa y sindicatos en las puertas de la estación del tren de Logroño en solidaridad con fallecidos y heridos en Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de ADIF y Renfe en La Rioja se han solidarizado con los fallecidos y heridos en el accidente ferroviario, ocurrido este domingo, en Adamuz (Córdoba), al tiempo que han reclamado que "se pueda explicar este sinsentido por el bien de nuestro sector, así como para la tranquilidad de la sociedad".

Ha sido en un breve comunicado que ha leído el presidente del Comité, José Ramón Calvo, tras la concentración que ha mantenido el sector, apoyados por miembros de UGT y CCOO, en las puertas de la estación del tren de Logroño. Se han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas, que ha concluido con aplausos.

Después, ha leído el texto en el que han expresado "su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos de este domingo, así como hacer llegar todo nuestro ánimo y apoyo a los numerosos heridos y afectados".

"Lamentamos profundamente este grave accidente ferroviario que tanto dolor ha traído a nuestra sociedad", ha añadido, al tiempo que ha deseado "consuelo para las familias".

Calvo ha apuntado que "deseamos que cuanto antes se pueda explicar este sinsentido por el bien de nuestro sector, así como para la tranquilidad de toda la sociedad. La seguridad de las personas trabajadoras y la ciudadanía debe ser siempre una prioridad absoluta en el transporte ferroviario".

Finalmente, ha indicado que desde el Comité de Empresa "estaremos vigilantes y colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades para que se puedan esclarecer los hechos y se refuercen las condiciones de seguridad".