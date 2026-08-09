Concedidos 70.677 euros para ayudar a 26 ayuntamientos a correcta gestión de residuos de construcción y reparación poda

Archivo - Residuos derivados de trabajos de construcción - ENDESA BALEARES - Archivo

LOGROÑO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la resolución por la que se conceden 70.677,50 euros a 26 ayuntamientos riojanos con una población de hasta 5.000 habitantes para la promoción y el fomento de la gestión adecuada de los residuos procedentes de obras menores de construcción o reparaciones domiciliarias, así como de los residuos vegetales de poda y jardinería.

El desglose del presupuesto asignado por el Gobierno de La Rioja para esta línea de apoyo es el siguiente: 57.462,50 euros se destinan a la retirada de los escombros de construcción, mientras que los restantes 13.215 euros se derivan a la gestión de los residuos de poda y jardinería.

Así, tal y como recoge el BOR, un total de 21 ayuntamientos han resultado beneficiarios de la primera línea de ayudas, mientras que otros 5 consistorios recibirán subvenciones en el marco de la segunda línea convocada. Con esta convocatoria se da cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular y al plan de actuación elaborado desde Calidad Ambiental y Agua para concienciar sobre una adecuada gestión y tratamiento de este tipo de residuos.

Del mismo modo, se busca prevenir la aparición de puntos de vertido incontrolado de escombros, impedir la quema incontrolada de los residuos vegetales, así como fomentar la preparación para su reutilización y reciclado mejorándolo a través de su recogida separada. Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos costear el servicio de recogida, incluido el alquiler de los contenedores durante el tiempo de aporte; así como el transporte hasta una instalación autorizada de tratamiento de residuos y su posterior tratamiento.

El importe de la ayuda varía en función del tamaño del municipio, con el fin de garantizar un mayor apoyo a las localidades con menor capacidad económica. La cuantía máxima subvencionable puede alcanzar hasta el 95 por ciento de los solicitado en el caso de los núcleos de población con menos de 500 habitantes; un 90 por ciento en el caso de municipios entre 501 y 1.500 habitantes; 85 por ciento para los de entre 1.501 y 2.500 habitantes; y de un 80 por ciento para el resto.

Esta convocatoria de ayudas se enmarca en la estrategia autonómica de impulso a la economía circular, promoviendo la valorización de residuos y la reducción de su impacto ambiental.