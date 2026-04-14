Una concentración en Logroño apuesta por una "tercera República" en España como "defensa de los derechos sociales"

Concentración en Logroño reclamando la III República - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, convocada por IU y el PCE, ha apostado por una "tercera República" en España como "defensa de los derechos sociales". El lema de la reclamación ha sido 'Por la III República'.

Los concentrados han coreado gritos contra los 'Borbones', así como otros del estilo "No hay dos sin tres, República otra vez" o "España, mañana será republicana".

Antes de la protesta, el coordinador de IU en La Rioja, Diego Mendiola, ha afirmado que la protesta "es una cuestión de plena actualidad", ya que "para nosotros defender la República es defender el acceso a la vivienda, el trabajo con derechos, elementos esenciales de los derechos sociales, la sanidad pública o la educación pública".

"Para nosotros la República no es algo abstracto, ni una cuestión del pasado, ni una cosa que solamente se circunscriba que también a la elección de la forma de Estado y la jefatura del Estado, porque nosotros abogamos por un proyecto constitucional, por la Tercera República, pero que tenga que tener mucho contenido en cosas concretas del día a día de las personas", ha añadido Mendiola.

El coordinador de IU ha asegurado que esta forma de gobierno "es una aspiración democrática en beneficio de la clase trabajadora y por eso, evidentemente, la conmemoración o el recordatorio histórico es importante, pero no es lo único importante ni es lo esencial en este momento, sino lo importante es la proyección al futuro".

"BOCHORNO Y VERGÜENZA" LO DEL REY EMÉRITO

Preguntado acerca del Rey Emérito, Juan Carlos I, ha asegurado que "debería de dar auténtico bochorno y vergüenza como ciudadanos españoles el que se jalee y se vitoree a un auténtico irresponsable político, irresponsable fiscal frente a cuando la mayoría de la ciudadanía cumple con sus obligaciones, se esfuerza en su trabajo y que lo que se vanaglorie sea la evasión de impuestos y el vivir en paraísos fiscales". "Eso es una muestra indigna de lo que significa la monarquía", ha concluido Mendiola.